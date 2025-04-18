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日本蛇蠍人妻「慢性投毒」企圖弒夫！　鄰驚：根本看不出來

牽手,情侶,夫妻,戀愛,逛街,外遇,婚外情,出軌,偷吃,十指緊扣（示意圖／CFP）

▲日本一名女子長期讓丈夫服用有害物質，企圖謀殺對方。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名蛇蠍人妻長期讓丈夫攝取有害物質，意圖神不知鬼不覺謀殺對方，導致對方住院治療。目前警方仍在釐清她讓丈夫服下的到底是什麼物質，以及犯案背後的真正動機。

根據《靜岡朝日電視台》報導，靜岡縣裾野市一名44歲女看護涉嫌自1月底到2月底期間，多次讓同住的51歲卡車司機丈夫服用不明有害物質，企圖藉此使對方死亡。

警方指出，被害男子因患有內臟方面的疾病，事發後仍在住院接受治療，但目前生命跡象穩定，並無生命危險。而整起案件則是在警方3月中旬接獲一名關係人士檢舉，才曝光。警方也強調，為了避免「再出現第2位受害者」，因此獲報後迅速將該名女看護逮捕，並將兩人分開。

警方已經搜索女方住家，以釐清她究竟是讓丈夫服下什麼物質，以及犯案背後的真正動機。

鄰居則指出，這對夫妻數年前才搬來附近，平時感情看起來不錯，還常全家一起烤肉。甚至在女看護被逮捕的數天前，還有鄰居看到她在自家庭院陪孩子玩耍，並無任何異狀。

警方透露，雖然還無法確認女方讓丈夫吃下什麼有害物質，但可以確定並非違禁藥品，同時也排除有其他共犯的可能，初步認定是單獨犯案。至於是否與夫妻間的紛爭有關，警方正深入調查事件發生的地點、方式及更多細節。

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