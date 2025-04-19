南韓鐵路隧道崩塌尋獲罹難失蹤者　警曝光「緊急疏散」無線電對話

▲南韓京畿道光明市廣域鐵道「新安山線」地下隧道因支撐柱龜裂而坍塌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道光明市一處正在興建中的「新安山線」，於本月11日發生大規模地層下陷，起因為支撐地下隧道的梁柱龜裂，導致天花板失去支撐而崩塌，現場2名工人失聯，其中一名20多歲挖土機司機在13個小時後獲救送醫，另一名50多歲工人則是在失蹤多天後，被發現陳屍在地下21公尺處，如今警方也曝光無線電對話內容。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓京畿道光明市日直洞興建中的廣域鐵路「新安山線」複線鐵軌第5-2工區，由建商浦項鋼鐵（POSCO）建設公司承包興建，11日下午3時13分地下隧道因梁柱龜裂、天花板倒塌而發生大規模崩塌，包括附近道路和商家等地層跟著下陷，其中一名50多歲的員工更疑似因為進入貨櫃而逃避不及遭到活埋。

考量到當時降雨等天候惡劣因素，以及擔憂地層還會持續下陷，消防當局無法貿然進入地下搜救。直到125個小時後，搜救團隊才終於在16日間8時3分，在地下21公尺處發現該名員工的屍體，證實被埋在土堆裡，至於其他人所目睹的貨櫃更在屍體附近，不過該貨櫃已經嚴重毀損。

該名50多歲罹難員工，將於今（19）日在光明市內某殯儀館舉行出殯儀式。

▲地下隧道梁柱龜裂、天花板崩塌，導致發生大規模坍塌事故。（圖／路透）

據悉，另一名失蹤13小時才獲救的20多歲挖土機司機，12日清晨4時27分被發現受困在地底30公尺處，他因身體多處壓傷和鎖骨骨折而送進京畿道水原市亞洲大學醫院治療，目前生命並無大礙。事後他透露，他在修理挖土機時，剛好跑去喝水，豈料卻遇上崩塌事故而受困。

經過《韓聯社》進一步採訪調查，發現地下隧道其實在崩塌前一晚的10日晚間9時50分就出現崩塌的徵兆，採取2arch構造興建的左側隧道天花板開始崩塌，監視器顯示天花板崩塌、土堆砸落的畫面，情況相當嚴重，建商之後委請下游承包商進行梁柱補修作業，12名工人進入下端（地下隧道）、7名工人則進入上端（地面）進行作業。

11日下午2時30分，地下隧道H型鋼開始往下陷，在短短40多分鐘以內，地下隧道施工現場和上端道路便全部往下坍塌，其中設置在地下隧道的監視器更拍攝到水泥粉塵和土堆飛散的畫面，不過卻沒有拍攝到有工人開始疏散。

▲搜救團隊直到125個小時後，才在地底找到失蹤工人的遺體。（圖／達志影像）

報導分析，由於在地下隧道施工的工人們，能夠提早目睹崩塌前所發生的跡象，因此能夠提早開始疏散，但是在地面上施工的工人們卻難以認知到崩塌正在發生，加上地底施工處距離地面30公尺，兩地工人們只能夠透過無線電溝通。

警方調查指出，在地底施工的工人們在崩塌發生前，曾透過無線電大喊，「立刻停止作業」、「所有人趕快疏散」等內容。

另外，報導也指出，儘管建商在報告書中分析，崩塌發生的原因在於支撐隧道的梁柱出現龜裂，但根據監視器畫面，左側隧道的天花板早在事發17小時前就有崩塌跡象，使調查機關懷疑建商可能在規避責任。

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