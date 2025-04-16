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解決亞東醫院機車亂象！新北跨局合作增330車格　路邊車格納收費

▲解決亞東醫院機車亂象 新北跨局合作增330車格。（圖／新北市交通局提供）

▲解決亞東醫院機車亂象！南雅南路2段路邊機車停車格即起收費。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善板橋亞東醫院周邊機車停車亂象，新北市交通局、衛生局跨局處合作並協調亞東醫院開放鄰近停車場280格機車格提供就醫民眾使用，附近的南雅南路2段路邊機車停車格並自今（16日）起改採收費管理，以大幅紓解就醫民眾停車需求。

板橋亞東醫院每日門診服務量超過6,500人次、每日急診服務量近400人次，為全國第四大量，也因此停車場一位難求，捷運站周邊巷道更衍生機車停車亂象，居民抱怨迭起。

▲解決亞東醫院機車亂象 新北跨局合作增330車格。（圖／新北市交通局提供）

▲板城路新增50格免費機車格（左圖）；亞東醫院周邊停車場增設停車資訊指標（右圖）。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，為解決板橋亞東醫院周邊居民及就醫民眾機車停車問題，新北市政府兩度召開跨局處專案小組會議，並與亞東醫院多次協商，除了在鄰近的亞東第一停車場開放280格機車格供民眾使用，並派員至現場疏導排隊車潮，同時在各停車場入口設置停車資訊指標及LED停車場資訊系統，讓車主即時掌握最新的停車資訊。

交通局並於亞東醫院旁的板城路新劃設50格免費機車停車位，提供就醫及探病民眾使用，另鄰近的南雅南路2段路邊機車格自今天起納入收費管理，以杜絕車輛久停久占，清出停車格位，讓大家可以公平共享使用，有效改善亞東醫院機車停車問題。

交通局為減輕機車族停車費負擔，現正推出「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」等3重優惠措施，歡迎機車族多加利用，如有任何機車收費相關問題，都可以至「新北市交通局」網站查詢或撥打1999詢問。

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新北市亞東醫院機車停車停車管理優惠措施

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