新北智慧共桿建未來城市　榮獲Smart 20國際大獎肯定

▲新北市政府出席「2025 SMART 20 Awards頒獎典禮」，由資訊中心科長唐士傑（左）代表領獎。（圖／新北市研考會提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市智慧城市成果，再獲國際高度肯定！新北市政府推出結合5G、物聯網、影像串流和特定場地模組的「5G 智慧共桿」計畫，在美國時間4月14日於德州聖安東尼奧Henry B. González Convention Center獲頒「2025智慧20大獎」（2025 Smart 20 Awards），不但肯定新北市透過智慧整合提升市政運作效能、提升城市治理品質，更成功展現新北市在國際智慧城市發展的領先地位。

「美國智慧城市連結組織」 (Smart Cities Connect) 自2017年起每年舉辦智慧50大獎（Smart 50 Awards），又自2024年起調整為智慧20大獎(Smart 20 Awards)，表彰全球最具創新與影響力的20項智慧城市應用，評選標準涵蓋技術創新、永續發展與公私協力模式、城市運營、數位轉型、公共政策、人工智慧、區塊鏈、公共交通等領域，獲獎專案則代表其跨領域合作與數據應用受到肯定，並認定可提升市民生活品質，因此該獎也被視為全球智慧城市領域的重要里程碑。

▲新北市參與2025年Smart Cities Connect舉辦之Smart 20 Awards頒獎典禮，以「5G智慧共桿」榮獲國際智慧城市大獎。

今年獲獎專案來自世界各地，其中新北市政府以「新北智慧共桿：建構未來城市新典範（New Taipei Smart Poles: Building a New Paradigm for Future Cities ）」為題，在世界各參賽城市當中脫穎而出，成為國際智慧城市的矚目焦點。

新北市資訊中心主任陳富添表示，此次獲獎是對新北市智慧城市發展的高度肯定。本次參賽主題「新北智慧共桿 : 建構未來城市新典範」之所以脫穎而出，關鍵在於運用智慧共桿整合AI與大數據技術，將物聯網、通訊設備及特定場地模組掛載於桿身，執行多元城市服務，並透過智慧共桿架構的多元功能，提升治安、交通管理、環境監測及經濟發展，讓路燈從單一照明功能，轉型為智慧城市基礎設施，進一步改善市民生活品質。

▲新北市政府資訊中心代表出席領獎。

陳富添指出，這項創新展現了新北市在智慧基礎建設、智慧政府、智慧治理及永續環境等領域的發展成果，並在眾多國際參賽者中脫穎而出，最終榮獲2025智慧20大獎的殊榮。

新北市資訊中心表示，新北市作為台灣人口最多的直轄市，近年來積極推動智慧城市發展，致力於以科技創新提升市民生活品質。此次榮獲全球20大智慧科技城市年度大獎，進一步肯定新北市在智慧基礎建設、智慧治理及永續發展方面的卓越表現。未來，新北市將持續推動產業升級與數位轉型，響應全球智慧城市發展趨勢，為打造更加宜居、永續的智慧城市而努力。本次得獎不僅象徵新北市在智慧城市發展上的里程碑，也為台灣在國際智慧城市領域贏得了更高的能見度。