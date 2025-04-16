從共融到共榮！新北推公園2次革命　侯友宜：打造全齡友善環境

▲新北市在未來公園發展上將著重生態永續，以自然共榮公園為概念，持續翻新及推動全齡共融（圖為新店區十四張公園）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（16日）上午召開市政會議，農業局以「來新北玩公園–屬於你的都市公園」進行專題報告。市長侯友宜表示，新北市積極推動全齡化與特色共融公園，至今年3月底已完成228座，居全國之冠，預計2026年將完成255座，超過8年250座的目標，同時規劃新店「二叭子植物園」為融入自然生態的都會公園，打造新北公園新品牌。

「周遭的公園，用得到才會是你的」，侯友宜說，住家附近的公園就是最便利的自然綠地，新北市致力完善每座公園硬體設施、景觀環境，自2017年推動特色共融公園，捨去傳統罐頭遊具，結合當地歷史文化，使公園更有溫度；2019年更首創全齡化公園，並安排規劃佈老志工及運動指導員協助長者正確使用體健設施。

▲樹林區鹿角溪公園，不僅是特色共融公園，亦是本市全齡化公園的代表之一。

侯友宜表示，特色共融公園不只融入當地特色，同時秉持SDGs（聯合國永續發展目標）精神，透過通用設計理念，打造符合各族群需求的公園場域。市府團隊持續深化SDGs，引入自然生態概念，將打造新店區二叭子植物園成為一座全齡共融、自然共榮的都會公園，成為推廣環境教育、地方文化的最佳場所。

農業局說明，新北市政府積極推動「新北美樹館-二叭子植物園」計畫，佔地面積近255公頃，等同於10座大安森林公園，預計今年底可完成。境內生態豐富，擁有超過百種以上的動植物棲息，包含台灣特有種的台灣藍鵲及台北樹蛙等，以及台灣桫欏等保育級物種，未來民眾可藉由境內6座步道彼此串聯通行，一睹園區的生物多樣性外，亦可作為森林教育基地，提供各級學校進行校外教學，朝適合市民與自然共存的共榮公園方向整體規劃，打造國際級都會公園。

▲新北市政府在近年積極推動共融公園建設，截至目前已達228座，數量全國第一（圖為板橋區環河公園）。

▲中和區嘉穗公園為本市城市覓徑之一，以森林健身房為主題，融入鳥、松鼠等森林動物概念設施，達成森林療癒與自然共榮共好的目標。

▲新北市政府積極推動「新北美樹館-二叭子植物園」計畫，目標範圍涵蓋輕軌站點周邊、二叭子植物園及森林生態探索區等三大區域。