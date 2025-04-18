武陵外役監攜司法社工建網絡　柔性司法共築社會防護網

▲從監所到社區！武陵外役監結盟司法社工築防護網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／臺東報導

為強化收容人出監後的支持系統與資源網絡，法務部矯正署武陵外役監獄與社團法人臺灣司法社工學會、臺東縣政府縱谷線區社會福利服務中心跨網絡合作，於4月18日辦理「司法社工區域網絡發展計畫（東部場）」課程。此訓練課程為臺東地區首次由司法與社工跨領域共同推動，法務部矯正署副署長林憲銘特地蒞臨與會，廣邀臺東地區矯正機關、社工等單位夥伴共襄盛舉，以期打造「監內接軌、監外跟進」的柔性司法理念。

矯正署副署長林憲銘致詞時表示，司法工作已不再只是圍牆之內的矯正與管理，而是一場從監內到社區的連續性支持工程，更是一場對「人」的重新理解與陪伴。他期許透過此次交流，激盪出更多實務合作的可能，織密更穩固的社會安全網，為每一位更生人鋪設重返社會的康莊大道。

▲法務部矯正署副署長林憲銘致詞。

課程內容涵蓋區域性支持系統之願景分享、跨網絡發展之目標需求等多面向主題。以實務經驗為出發點，針對數起個案進行分享，並透過多元角度的研討與對話，結合矯正、醫療、社政體系等跨單位網絡的交流，整合個案多面向需求之資源，使其獲得實質協助與陪伴，降低再犯風險、提升復歸效能，順利融入社會。

典獄長張龍泉強調，社工在矯正體系中扮演重要角色，為個案與網絡間搭建起有效的橋梁，是維繫社會穩定的支持力量。他期待藉由本次活動建構跨域合作平台，串聯社區網絡資源，讓個案重返社會的每一步都能獲得支持。