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中部首例！竹山秀傳與南投看守所遠距會診　收容人免戒護就醫

▲竹山秀傳醫院為全國第二個、中部第一例與矯正機關進行遠距會診的醫療院所。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲竹山秀傳醫院為全國第二個、中部第一例與矯正機關進行遠距會診的醫療院所。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院於113年10月1日起，申請與法務部矯正署南投看守所共同執行遠距醫療服務，成為全國第二個、中部第一例與矯正機關進行遠距會診的醫療院所，希望提供收容人即時診斷和專科服務，有效因應緊急情況、提升醫療照顧品質。

院方指出，據統計南投看守所核定收容額為301名，但因應新《刑法》實施，不得假釋的收容人增加、拘禁時間延長，導致場舍擁擠，進而影響其基本生活條件與醫療照護權益；而考量到矯正機關的特殊性以及機關內病人行動所受到的約束，該院自97年起即和南投看守所簽立醫療合作契約。

▲竹山秀傳醫院為全國第二個、中部第一例與矯正機關進行遠距會診的醫療院所。（圖／竹山秀傳醫院提供）

院方表示，除於院內設置戒護病房，更依收容人就醫需求開立婦產科、感染科、胸腔內科、家醫科、一般外科等相關門診，每週11診次，每診次至少3小時，由醫師排班監內看診；現在透過提供遠距醫療服務，只要本院內有門診時段即可以進行遠距專科會診。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，該院第一例與看守所進行的遠距會診個案，即是由家醫科醫師於所內，經由中華電信遠距醫療平台系統將病人的聽力報告上傳後，以視訊方式會診耳鼻喉科醫師，並由醫院端的門診醫師進行研判，給予適當處置；透過看守所和醫院端的連線，讓收容人在限制就醫之時間及處所的狀況下，得到最佳的醫療照護、減少矯正機關收容人重症及戒護外醫頻率。

健保署中區業務組長丁增輝表示，矯正機關內醫療服務以實體看診為主，在各種時空環境限制下，輔以遠距醫療，將更能補足專科別需求及滿足收容人中不同的醫療需要，給予即時適當診療建議，不僅提升醫療可及性，也持續強化矯正機關收容人醫療服務、守護其健康。

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