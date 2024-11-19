東河衛生所+高醫　開辦全國第一個矯正機關遠距醫療皮膚科門診

▲全國第一個矯正機關遠距醫療皮膚科門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾醫療平權性、守護收容人醫療照顧，在台東縣衛生局積極爭取及協調下，台東縣東河鄉衛生所結合高雄醫學大學附設中和紀念醫院，自10月24日起每周四上午在泰源監獄，開設全國第一個矯正機關遠距醫療專科門診業務，看診項目為皮膚科專科門診服務，截至11月14日近一個月已服務32人次，守護收容人健康。

法務部矯正署泰源監獄目前收容約1400名以上收容人，地處偏遠且收容人身分特殊，一趟轉診戒護外醫需耗費大量戒護資源且又伴有高風險疑慮，雖監所內有醫護室，然而平日收容人醫療照顧也由東河鄉衛生所協助，因住民老化及藥癮史等罹患皮膚病的風險因子，致人員皮膚健康性本質不佳等，亟需專科門診醫療需求，經台東縣衛生局積極協調，在爭取中央健康保險署同意之下，與法務部矯正署、中央健康保險署東區業務組及高雄醫學大學附設中和紀念醫院共同攜手，首開全國矯正機關遠距醫療服務先例。



東河鄉衛生所指出，泰源監獄開設皮膚科專科遠距醫療，每周四上午10點到11點進行門診服務一診次，感謝高雄醫學大學附設中和紀念醫院鄭詩宗、林聖堯兩位醫師提供專科診療，自10月24日開辦以來，期間因颱風因素停辦一次，近一個月已服務32人次，獲得獄方主管幹部及使用非常滿意與極高評價，東河鄉衛生所將每周提供泰源監獄遠距皮膚科專科門診服務，讓醫學中心等級的高醫為受刑人健康把關，使每一個人都可以獲得高品質且負擔得起的衛生保健服務。