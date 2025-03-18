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矯正機關暖心助力　受刑人返家路有愛不孤單

▲法務部矯正署雲林第二監獄秉持「矯正不只是管理，更是陪伴與關懷」的理念，積極協助收容人順利復歸社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲法務部矯正署雲林第二監獄秉持「矯正不只是管理，更是陪伴與關懷」的理念，積極協助收容人順利復歸社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄近期在輔導過程中發現一名同學「阿宗」平時與他人互動較為疏離，對監方及家人皆抱持強烈的不信任感，評估其出監後可能面臨適應困難，因此立即啟動專案小組，會同新北市政府社會局、警察局、衛生局及更生保護會召開復歸轉銜會議，共同研擬周全的復歸方案。

在心理師與社工人員耐心陪伴、持續溝通下，花費了許多時間與心力，仍無法降低阿宗內心的不安與抗拒。經聯繫家屬進一步了解，得知阿宗曾受高等教育，因個性獨立及思想特立獨行，難與他人溝通互動，家屬期望監方能協助其出監後能返家陪伴高齡94歲母親，同時提供經濟及各方面的社會資源，以順利融入社會。

考量阿宗出監當日可能產生的不確定因素，該監特別指派兩名男性同仁全程陪同護送返家，確保安全無虞。當阿宗抵達住家時，新北市衛生局人員及家屬已在現場等候多時，見到阿宗平安返家，家屬欣喜之情難以言喻。翌日，家屬特地來電，向所有協助的單位表達衷心感謝。

雲林第二監獄強調，協助收容人順利復歸社會，是矯正機關的重要使命之一。針對阿宗的後續生活與需求，該監已行文通知相關單位，有效連結社會安全防護網絡。這不僅是一次成功的轉銜協助案例，更展現了跨機關合作的力量，也為社會注入一股溫暖的正能量。回家的路不僅是他個人的新起點，也是社會關懷力量的體現。

▲法務部矯正署雲林第二監獄秉持「矯正不只是管理，更是陪伴與關懷」的理念，積極協助收容人順利復歸社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲法務部矯正署雲林第二監獄秉持「矯正不只是管理，更是陪伴與關懷」的理念，積極協助收容人順利復歸社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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