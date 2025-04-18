馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

▲正妹作家聖克萊爾自爆為億萬富翁馬斯克生下一名兒子。（圖／翻攝自X、路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國26歲正妹作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）近期自爆為億萬富翁馬斯克生下一名兒子，如今有消息傳出，馬斯克願意給她1500萬美元（近新台幣4.9億元），外加每月10萬美元（約新台幣325萬元）的撫養費，換取她對孩子一事保持沉默。

華爾街日報、PEOPLE報導，聖克萊爾與馬斯克之間的孩子名為羅穆盧斯（Romulus，先前被稱為R.S.C.），Labcorp親子鑑定結果顯示，馬斯克與羅穆盧斯有99.9999%機率為親生父子。聖克萊爾身邊一名消息人士證實，馬斯克提議給出這一大筆封口費要聖克萊爾保持沉默；知情人士透露，馬斯克也與其他孩子的母親達成類似協議。

聖克萊爾與馬斯克早在2023年春天就見過對方，隨後兩人開始互傳訊息，隨後馬斯克邀請她參觀社群平台X在舊金山的辦公室。在兩人前往聖巴特島（St. Barts）的新年旅行期間，聖克萊爾懷孕了。聖克萊爾為了避免懷孕的消息曝光，孕期期間大多待在家中，當時馬斯克指示助手伯查爾（Jared Birchall）匯款200萬美元生活費給她。

▲聖克萊爾與馬斯克前往聖巴特島的新年旅行期間，她懷孕了。（圖／翻攝自X）

聖克萊爾在生下小孩之後，她依照馬斯克的要求，沒有在出生證明寫上馬斯克的名字，伯查爾要求她簽署文件，對孩子父親、她與馬斯克之間的關係保密，來換取經濟方面的支持，也就是一次性支付1500萬美元當作住房與生活費用，另外每月給予10萬美元撫養費直到孩子年滿21歲。

只不過聖克萊爾並未簽字，若真的簽字，一旦違反協議，將必須償還1500萬美元款項。在今年2月，聖克萊爾透過社群平台X宣布，她與馬斯克之間有一名孩子，孩子是在2024年9月出生，先前保護孩子的隱私與安全所有選擇不公開這項消息，但稱有媒體準備公開此事，所以決定先行公開。

聖克萊爾的這篇貼文發布4天之後，馬斯克砍了給她1500萬美元費用的提議。後來兩人走上法律程序，談及親子鑑定等事宜之際，馬斯克又把給她的金援降至每月4萬美元。聖克萊爾近期宣稱，馬斯克團隊只給她2萬美元。

馬斯克否認對聖克萊爾展開經濟方面的報復，稱「我不知道孩子是不是我的，但我不反對找出真相，這不需要法院命令。雖然不確定，但我已經給了她250萬美元，每年給她50萬美元」。