美檢方正式提告「槍殺健保CEO」帥哥學霸　罪成恐被處死

▲美國聯邦檢方對涉嫌槍殺聯合健保公司CEO的學霸槍手曼吉昂正式提出告訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國26歲學霸槍手曼吉昂（Luigi Mangione）因涉嫌去年在紐約街頭槍殺聯合健康健保公司（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），而遭美國聯邦檢方以謀殺、恐怖主義行為、跟騷與使用槍械犯罪等罪名正式起訴。檢方透露，曼吉昂的謀殺罪名一旦成立，恐將面臨死刑。

CNN引述法庭文件指出，曼吉昂被控在2024年12月4日，趁聯合健康健保公司舉辦投資者年會期間，於曼哈頓中城一間飯店大門前當街槍殺正步行前往會場的湯普森。聯邦檢察官表示，兇嫌使用的槍械及現場留下的彈殼上刻有文字，顯示行兇動機與恐嚇公眾有關，符合聯邦定義的恐怖主義行為。

雖然聯邦檢方早在去年底即已啟封起訴內容，但曼吉昂直到近日才正式面對指控。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）指出，本案屬於嚴重暴力犯罪，當局將尋求對曼吉昂判處死刑。這是聯邦政府近年來少數主動要求適用死刑的案例之一。

▲檢方透露，曼吉昂的罪名成立後，最高恐將面臨死刑或終身監禁。（圖／路透）

曼吉昂目前被羈押於紐約布魯克林的聯邦監獄，他已對州級提出的謀殺與恐怖主義等指控表示不認罪，其律師團隊也透露將全力應對來自聯邦與州層級的所有控罪，並聘請曾處理數十起死刑案件的資深律師莫斯科維茨（Avraham Moskowitz）為其辯護。

除了紐約州與聯邦的指控外，曼吉昂還在賓州面臨指控。他在州內潛逃一周後，於一家麥當勞落網，當場警方查獲一把非法製造的「鬼槍」及一本記錄行兇計畫的筆記本。當局指出，筆記本內容揭露曼吉昂事先監視受害者，並策劃了詳細的犯罪流程。

根據目前司法進程，紐約州的案件將優先審理。州級起訴包括一項一級謀殺罪、2項二級謀殺罪，以及多項與武器和偽造文件相關的指控。檢方透露，曼吉昂的罪名一旦成立，最重可被判處終身監禁不得假釋，而謀殺罪則恐讓曼吉昂被處死刑。