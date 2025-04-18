川普自爆9月赴英　首位「2度國是訪問總統」：我和查爾斯關係很好

▲川普曾於首個任期的2019年赴英進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普透露，他預計將在9月前往英國進行第2次國是訪問。自川普頒布新關稅政策後，英國積極修補2國因關稅受損的雙邊關係，英王查爾斯三世也準備在溫莎城堡接待川普與第一夫人。報導稱，此行被視為極不尋常的安排，因為美國總統通常僅於首次任期獲得國是訪問邀請。

據《衛報》報導，川普17日在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪時，表示他受到了英國與國王的邀請，「這是一個偉大的國家。正如你所知，他們將舉辦第二場盛會，這是第一次有同一人2次被邀請進行國是訪問，這是一種榮譽。」

▲英相2月出訪白宮時，曾將英王邀川普赴英進行國是訪問的信函轉交給川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普暗示白金漢宮似乎將他訪英的行程「定在了9月」，並強調自己與查爾斯國王等皇室成員保持良好關係，表示自己「非常尊敬這個家庭」。據悉，查爾斯三世曾在2月親自邀請川普夫婦入住位於蘇格蘭的達姆弗里斯莊園或巴摩拉爾堡。施凱爾更在訪問白宮時，親手將國王的邀請函遞交給川普，象徵英國對重建2國關係的誠意與期待。

據了解，英相施凱爾（Keir Starmer）已和川普通話，就此次訪問事宜進行討論，而雙方會面的具體地點將為溫莎城堡。《衛報》指出，傳統上，第二任期的美國總統僅會受邀與英國君主共進午餐或喝茶，不會舉行國是訪問，讓川普此行成為罕見例外。

在經貿方面，施凱爾將促成英美貿易協議列為優先事項。儘管川普政府對英國出口商品加徵10%關稅、汽車及鋼鐵加徵25%關稅，英方仍選擇不進行報復，而是在數位稅和農業等領域作出讓步。美國副總統范斯（JD Vance）本周表示，雙方達成互利協議「指日可待」。