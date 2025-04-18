川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

▲美國總統川普趁著關稅談判，向日本提出3大要求。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普16日下午在白宮與日本經濟再生大臣赤澤亮正就關稅議題舉行會談。會後雙方皆聲稱，「已取得重大進展」，然而根據多名日本政府消息人士透露，川普在會中明確對日方提出3項要求，包括提高日方對駐日美軍經費的負擔金額、提升美國車在日本的銷售量以及改善對美貿易逆差問題。

根據《朝日新聞》報導，川普在此次談話中對日方目前支付的駐日美軍經費額度表達不滿，認為日本付的錢太少。同時，他也對美國汽車在日本銷售情況不佳表現出明顯不悅，並強調必須正視美國長期以來在對日貿易中出現的逆差問題，希望日方做出具體改善。

這場原定30分鐘的會談，大幅超出預期，最終延長至將近50分鐘。美方代表團包含財政部長班森特、貿易代表署（USTR）代表格里亞以及商務部長盧特尼克等高層官員全程陪同參與，顯示對此會談的高度重視。

其實在日本關稅談判的數日前，川普就已於10日的內閣會議中公開表示，「我們花了數千億美元保護他們，卻要自己負擔所有費用，日本什麼都沒付出。即使美國遭到攻擊，日本也不需要出手幫助我們。」

川普甚至在和赤澤會談前在自己的社群平台上表示，希望將「軍事支援費用」納入日後與日本談判的議題中。

對於川普的質疑，赤澤亮正則解釋，日本政府其實已經承諾，從2022年度至2026年度，每年平均支付約2110億日圓的駐日美軍經費。

另一方面，赤澤會後指出，雙方都同意將於4月內再次進行後續磋商。