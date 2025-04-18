　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普趁著關稅談判，向日本提出3大要求。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普16日下午在白宮與日本經濟再生大臣赤澤亮正就關稅議題舉行會談。會後雙方皆聲稱，「已取得重大進展」，然而根據多名日本政府消息人士透露，川普在會中明確對日方提出3項要求，包括提高日方對駐日美軍經費的負擔金額、提升美國車在日本的銷售量以及改善對美貿易逆差問題。

根據《朝日新聞》報導，川普在此次談話中對日方目前支付的駐日美軍經費額度表達不滿，認為日本付的錢太少。同時，他也對美國汽車在日本銷售情況不佳表現出明顯不悅，並強調必須正視美國長期以來在對日貿易中出現的逆差問題，希望日方做出具體改善。

這場原定30分鐘的會談，大幅超出預期，最終延長至將近50分鐘。美方代表團包含財政部長班森特、貿易代表署（USTR）代表格里亞以及商務部長盧特尼克等高層官員全程陪同參與，顯示對此會談的高度重視。

其實在日本關稅談判的數日前，川普就已於10日的內閣會議中公開表示，「我們花了數千億美元保護他們，卻要自己負擔所有費用，日本什麼都沒付出。即使美國遭到攻擊，日本也不需要出手幫助我們。」

川普甚至在和赤澤會談前在自己的社群平台上表示，希望將「軍事支援費用」納入日後與日本談判的議題中。

對於川普的質疑，赤澤亮正則解釋，日本政府其實已經承諾，從2022年度至2026年度，每年平均支付約2110億日圓的駐日美軍經費。

另一方面，赤澤會後指出，雙方都同意將於4月內再次進行後續磋商。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1縣市」9天連假來了！　家長跟著休：香港玩3天
快訊／高雄雙罷劫「10調查官搜索ing」　負責人怒：綠色恐怖
倒閣「是送民進黨翻桌機會」　黃國昌：最好是總統一起重選
驚天一呼喊倒閣！　蔣萬安：可更全面角度思考台灣走向
逾5千人受害！　「狂詐157億」起訴80人
倒閣「決定權在賴清德手上」　黃揚明點出藍營當務之急
小S女兒「沒見到大S最後一面」2個月首發聲　13字藏洋蔥
川普趁機「對日本提3大要求」！　日美談判內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前美軍印太司令：中國對台動武「將折損數十萬官兵」

川普自爆9月赴英　首位「2度國是訪問總統」：我和查爾斯關係很好

佛州州立大學槍擊2死6傷！　女警之子「拿媽媽手槍」連開15槍

川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

哈瑪斯拒以臨時協議：準備好釋放所有人質「就全面協議談判」

美檢方正式提告「槍殺健保CEO」帥哥學霸　罪成恐被處死

川普屈服了？暗示「有意調降中國關稅」　親曝背後原因

中美關稅戰　中國產品可能湧入巴西

英法院裁定跨性別者「不是女性」　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

前美軍印太司令：中國對台動武「將折損數十萬官兵」

川普自爆9月赴英　首位「2度國是訪問總統」：我和查爾斯關係很好

佛州州立大學槍擊2死6傷！　女警之子「拿媽媽手槍」連開15槍

川普趁機「對日本提3大要求」！　日美關稅談判內幕曝光

川普「100%肯定」美歐將達成貿易協議：我非常期待

哈瑪斯拒以臨時協議：準備好釋放所有人質「就全面協議談判」

美檢方正式提告「槍殺健保CEO」帥哥學霸　罪成恐被處死

川普屈服了？暗示「有意調降中國關稅」　親曝背後原因

中美關稅戰　中國產品可能湧入巴西

英法院裁定跨性別者「不是女性」　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

反詐前線大揭秘！ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」串連最強防詐力

小學生「舉手過馬路」10車無視直衝　民團痛批：這是國恥

七期幼稚園被買光　頂級私校南移南屯

《認哥》李陳鎬自毀前途　非法賭博「求救Jimin、李壽根等借23億」移交檢方

快訊／「雙罷劫」總部遭搜索！藍高雄市黨部喊話：勿雙重標準

富邦「春日探險」主題日　李珠珢、李雅英、南珉貞合體表演

集保複委託跨境保管突破千億　今年目標過半納入保管

醫療器材行欠勞健保費！董座慘遭拘提　董娘急押透天厝救夫

ETtoday新聞雲「斥詐風雲論壇」開打！總統賴清德出席宣示防詐決心

蔣萬安喊倒閣　柯建銘「歡迎啊」：不要縮、趕快叫傅崐萁提

#嘉義 #南陽化工 淪「烈焰煉獄」 女員工 #前夫 縱火被逮！

國際熱門新聞

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

偶像天團成員被控無套硬上　她痛訴罹子宮頸癌

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

馬斯克嗆：稀土到處都有，中國限出口沒用

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點

跨性別不是女性　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普：他若要Fed主席下台　他很快會滾

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

更多熱門

相關新聞

川普「100%肯定」美歐達成貿易協議

川普「100%肯定」美歐達成貿易協議

美國總統川普17日表示，他百分之百有信心，可以跟歐洲達成貿易協議。這是他宣布關稅政策，導致全球市場不安以來，對於談判最有信心的一次發言。

關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

關稅暫緩台股反彈逾1成　最強十大類股漲勢一次看

美檢方提告槍殺健保CEO學霸　罪成恐被處死

美檢方提告槍殺健保CEO學霸　罪成恐被處死

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

美烏簽署礦產協議備忘錄

美烏簽署礦產協議備忘錄

關鍵字：

美日關稅川普日本經濟貿易問題日韓要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

1男2女辦驚世婚禮　3人喜帖曝光

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

家寧媽有動作了！

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

四叉貓被淋飲料畫面曝光！迅速反手抓人

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！粉批取消理由太扯

送錢給小孩注意！　國稅局認證富爸媽靠1招贈與免稅額衝上688萬

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面