川普屈服了？暗示「有意調降中國關稅」　親曝背後原因

▲美中貿易戰持續開打，但川普17日罕見暗示，他可能會降低對中國的關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普17日表示，他不願進一步提高對中國的關稅，並暗示對調降稅率持開放態度，理由是過高的稅負可能抑制消費意願。他強調，自己與中國國家主席習近平保持良好關係，並透露中方多次透過高層主動聯繫，尋求重啟貿易談判，顯示雙方在經貿僵局中可能仍有轉圜空間。

據彭博社報導，美中互徵關稅達到了空前高點。目前，美國已將中國商品的進口關稅提高至145%；作為報復，中國也反制性對美方進口商品課徵125%的關稅。儘管川普屢屢將調高關稅當作談判籌碼，但他17日在白宮接受記者採訪時，罕見地改變態度，坦言自己對進一步加稅持保留態度。

川普指出，過高的稅率可能導致貿易停滯，不利於整體經濟活動，暗示他有意降低關稅。他表示，「當關稅加到某個程度時，人們就不會想買東西了，所以我可能不會再往上加，甚至還想要降低一點，因為你總是希望人們買東西的。」

川普進一步透露，中方已多次與美國聯繫，顯示習近平方面有意與美展開談判。川普未明確回答自己是否與習近平本人直接對話，但他強調自己與習近平的「關係良好」，並堅定相信「這樣的關係會持續延續下去」。他強調，習近平對於中方和美國的接觸「一清二楚」，並形容其作風「緊密、強大且聰明」，暗示談判主導權仍掌握在最高領導層手中。

除了關稅問題，川普也談到TikTok的出售案，強調已與企業達成協議，但仍須等待中方點頭。他表示，北京方面對此案應持正面態度，並指「這對中國來說是個好交易」，顯示其有意將TikTok案與貿易談判綁在一起。當被問及若中國批准TikTok剝離案，是否將納入關稅談判時，川普回應稱這是雙方會討論的自然議題，「我猜我們會花5分鐘談談TikTok，這不會花很長時間。」