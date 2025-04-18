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美烏簽署礦產協議備忘錄　川普：最快24日簽訂協議

▲▼美烏簽署礦產協議備忘錄。（圖／翻攝自X）

▲思維里登科透露，美烏已簽署礦產協議的備忘錄。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭17日宣布與美國簽署一份與礦產協議相關的備忘錄，確定了2國團隊的工作框架，並重申結束協議談判與簽署協議的意願。美國總統川普透露，雙方預計將在下周正式簽署協議。

據路透社報導，烏克蘭第一副總理兼經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）在社群媒體指出，烏克蘭已和美國簽署意向備忘錄，為未來建立烏克蘭重建投資基金及深化經濟夥伴關係鋪平道路。她進一步指出，這項合作是談判團隊專業工作的成果，不過協議文本仍需被進一步修訂，「接下來我們將待協議文本被最終確定並簽署，然後再交由2國議會批准。」

美國財政部長班森特（Scott Bessent）表示，相關協議實為一份80頁的詳細文本，現正處於最終定稿階段，並可能在25日完成簽署。川普則在白宮告訴記者，他猜測美烏將在24日簽署協議，同時強調美國有權優先取得烏克蘭關鍵礦產資源，以作為華府先前軍援烏克蘭的「回報」。

烏克蘭總統澤倫斯基早前曾指出，簽署備忘錄是美方主動提出的過渡性安排，全面協議仍需經烏克蘭議會審議。他表示，雙方已就協議內容取得實質進展，備忘錄的簽署有助於加速推動後續談判與合作。白宮目前尚未回應有關協議內容與簽署時間表的進一步細節。

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