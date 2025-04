美烏簽署礦產協議備忘錄　川普：最快24日簽訂協議

▲思維里登科透露,美烏已簽署礦產協議的備忘錄。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭17日宣布與美國簽署一份與礦產協議相關的備忘錄,確定了2國團隊的工作框架,並重申結束協議談判與簽署協議的意願。美國總統川普透露,雙方預計將在下周正式簽署協議。

據路透社報導,烏克蘭第一副總理兼經濟部長思維里登科(Yulia Svyrydenko)在社群媒體指出,烏克蘭已和美國簽署意向備忘錄,為未來建立烏克蘭重建投資基金及深化經濟夥伴關係鋪平道路。她進一步指出,這項合作是談判團隊專業工作的成果,不過協議文本仍需被進一步修訂,「接下來我們將待協議文本被最終確定並簽署,然後再交由2國議會批准。」

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X