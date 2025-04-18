「偶像天團」成員被控無套硬上　她崩潰：害我得性病、子宮頸癌

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「新好男孩」成員被控無套硬上　她崩潰：害我得性病、子宮頸癌

▲▼尼克卡特遭控多次性侵未成年。（圖／翻攝自IG／nickcarter）

▲尼克卡特近日再遭第四位女性指控性侵。（圖／翻攝自IG／nickcarter）

記者曾羿翔／綜合報導

美國男子天團「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）近日再遭第四位女性指控性侵。現年45歲的卡特被來自美國的蘿拉．潘莉（Laura Penly）指控，兩人2003年至2005年間曾有接觸，在她19歲時對其性侵，不僅未採取任何防護措施，還導致她感染人類乳突病毒（HPV）等性病，最後還罹患第二期子宮頸癌。

綜合外媒報導，潘莉表示，初期她與卡特為合意交往，但在第四次見面時明說只想看電影，未料卻遭對方強行性侵，並遭受言語羞辱。她指出，卡特曾恐嚇她「沒人會相信妳」，令她長期不敢揭露真相。她透露，幾個月後卡特雖有道歉，卻再次對她施暴。過程中，卡特從未使用保險套，導致她感染淋病、披衣菌等多種性病，最終罹癌，身心皆受到重大創傷。

新好男孩（Backstreet Boys）尼克卡特（Nick Carter）。（圖／達志影像）

▲卡特律師團隊回應，卡特根本不記得與潘莉有任何互動。（圖／達志影像）

目前，潘莉已對卡特提出民事訴訟，求償超過1萬5千美元（約新台幣48萬元），她強調自己不願再被噤聲，也揭露自己曾遭卡特粉絲網路騷擾，並指控對方團隊試圖操控輿論，攻擊她與其他控訴者，試圖保護卡特聲譽，影響新好男孩於拉斯維加斯的演出。

卡特律師團隊則回應稱，卡特根本不記得與潘莉有任何互動，否認所有性侵與戀情指控，並反控對方意圖敲詐、抹黑，呼籲外界不要輕信無根據的訴訟。他們強調將全力為卡特辯護，認為這是有組織的詆毀行動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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