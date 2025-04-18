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快訊／輝達晶片遭「限銷中國」！黃仁勳突訪北京　川普回應了

▲▼川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤。（圖／路透）

▲川普與義大利總理梅洛尼在白宮會晤。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國突然管制輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片，使得輝達市值一夜蒸發逾1800億美元，CEO黃仁勳17日突然造訪北京，還特別穿西裝打領帶與中國貿促會會長任鴻斌會談，晚間又接受國務院副總理何立峰接見。對此美國總統川普也做出回應。

川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稍早在白宮會晤，期間川普於記者提問時間被問到，對於輝達CEO黃仁勳到北京的看法。川普輕鬆回應，黃仁勳人很好「我們很好，Jensen（黃仁勳）是我的朋友，我不擔心他。」似乎對黃仁勳的信任及友誼，表現得胸有成竹。

美國15日突然要求輝達未來向中國出口H20晶片時，需申請許可證，預計使輝達於本財季面臨約55億美元的損失。央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，黃仁勳17日應中國貿促會邀請抵達北京，除與主管經濟事務的副總理何立峰會面，亦與DeepSeek創辦人梁文鋒討論為中國開發新晶片。

據新華社報導，何立峰向黃仁勳表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，歡迎包括輝達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，進而在全球競爭中贏得先機。黃仁勳則表示看好中國經濟前景，願深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮正面作用。

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