助邊緣兒少逆境前行　社工師盂家君獲雙料表揚肯定

▲盂家君等南投縣18位績優社工獲表揚 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

任職於財團法人良顯堂社會福利基金會的社工師盂家君，因執行南投縣政府委託的「逆境少年及家庭支持服務計畫」，針對自願離家及司法後追的兒少，陪同求職及穩定生活，為青少年及其家庭提供支持，使他們能夠在逆境中找到前進的力量，日前同時獲得「114年度全國社會工作專業人員表揚」及「114年度南投縣社會工作專業人員表揚」獎項肯定。

縣政府為慰勞辛苦的社會工作人員及其親友，在慶祝4月2日「台灣社工日」後舉辦「社工日暨績優社會工作人員表揚」活動，邀請逾500位各網絡單位的社會工作人員及其親友出席同樂；副縣長王瑞德、社會及勞動局長林志忠出席向全縣社工人員致敬，並表揚18位績優社工，頒發獎盃及禮金，包括縣議員宋懷琳，立委馬文君服務處、立委游顥服務處、南投縣議員張秀枝服務處都派員出席致意。

在「114年度南投縣社會工作專業人員暨團體表揚」獲獎人員中，盂家君、林子婷、李婉宜、尤瑋聖、白鎮瑋、林思彣、陳家蓉、盧思伶等八人獲「績優品質獎」，楊詩宜、楊振綸、陳盈如、黃姿穎、王建鈞、古怡郡、夏心如、曾一久等八人獲「活力新秀獎」，曾雅君、陳玉曉等二人則獲「資深表率獎」。

此外，盂家君也與社工師鄭斯文、社工員黃凱甄和徐靖怡同獲衛福部「114年度全國社會工作專業人員表揚」的「績優社工獎」，社工師張君瑀獲「資深敬業獎」，督導曾聖幃、主任楊智凱獲「績優社工督導獎」；縣府指出，7位社工人員獲得中央衛福部的肯定實屬不易，另特別致贈禮盒表達恭喜。

王瑞德說，社會福利服務需政府與民間協力提供，並需仰賴各領域專業人員的共同投入，而社會工作人員常需處理高度複雜的個案與問題，面對形形色色的服務對象也常充滿無力感、低成就，甚至是人身安全風險，感謝其不畏艱難、無私奉獻，將希望的種子帶向每一個需要協助的家庭，陪伴著他們度過困境。