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南高屏社工表揚暨交流於台南登場　台南榮獲3個人獎1團體獎項

▲台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店，辦理社工聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店，辦理社工聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

4月2日是全國社工日，台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店辦理聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束，高雄市政府王宏榮秘書長及屏東縣政府徐紫雲社會處副處長與南高屏地區約250位社工夥伴一同慶祝。

21日頒獎典禮表揚優良社會工作者，現場公布得獎名單，3縣市共12人獲個人獎、11個單位獲團體獎，財團法人見賢思琪教育基金會免費提供所有得獎者五星級飯店住宿券，感謝社工夥伴的貢獻。

▲台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店，辦理社工聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

趙卿惠副市長代表黃偉哲市長感謝台南市社工師公會主辦今年活動，另感謝高雄市政府與屏東縣政府、各社福團體及專業的評選委員協力促成今日活動。趙副市長感謝在社工崗位上努力的每一位工作者，她表示，黃偉哲市長一向支持社工，肯定社工人員的專業付出，市府將持續建構社工專業制度、落實社工人員執業安全保障，使社工人員在工作上更安心及安定，並預祝社工夥伴社工日快樂。

社會局郭乃文局長指出，南高屏三縣市為促進南台灣社工支持及交流，自2012年起聯合辦理社工人員表揚暨交流活動，今年邁入第14年，此次表揚獎項含「明日之星獎」、「專業論述獎」、「年度最佳方案獎」、「年度小型方案獎」、「社會倡議獎」等五個獎項。南高屏三縣市共推薦85件，其中個人獎42件、團體獎43件，經由南高屏3縣市社會工作專家學者組成的委員進行評選，計有25名個人獎及22個單位入圍，最終有12人獲得個人獎、11個單位獲得團體獎，讓社會大眾看到社會工作者的專業與風采。

社會局指出，台南市公私部門分別有3人獲頒個人奬及1個單位獲頒團體奬，台南市政府社會局江威吾社工師獲頒明日之星獎、財團法人勵馨社會福利事業基金會台南分事務所林怡妏社工師獲頒明日之星獎、奇美醫院陳庭楷社工師獲頒專業論述奬奬項，團體奬項則是由台南市政府社會局「台南市布藝圓夢工坊」方案榮獲年度最佳方案奬。

▲台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店，辦理社工聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

江威吾社工師榮獲明日之星奬，2024年畢業後服務於台南市政府社會局安平區社會福利服務中心，主責脆弱家庭及獨居長者的服務。江威吾曾服務80歲的獨居奶奶，因家庭變故長期與兒女疏離，時常暗自落淚，奶奶很期待家人陪伴，他努力與奶奶的兒女們取得聯繫，逐步引導子女們願意主動與母親聯繫，讓奶奶在生命的最後一段時光中感受到家人的陪伴與關懷。江威吾有感自己是社工新鮮人，擔心自己經驗不足，常請教資深社工增進自己的敏感度，他感謝家人與同仁的支持，期望持續在助人之路上精進專業並保持熱忱。

同樣獲明日之星獎的勵馨社會福利事業基金會台南分事務所林怡妏社工師，原本並非社工相關科系，因接觸社會褔利而選擇到社工系進修，目前主責青少女懷孕協助方案，工作上曾協助意外懷孕的小媽媽，從一開始的無助，透過林怡妏積極協調後，而能取得家人及社會資源協助，長出自我能量，兼顧工作及照顧小孩。她認為社會工作的意義，在於能協助服務對象在暫停鍵的生活中找到重啟生命的力量。一路以來感謝服務對象的信任以及家人朋友的支持，期望在未來自己能延續初心在助人路上繼續前行，這次的獲獎是一種榮耀也是對他在社會工作專業上的肯定。

▲台南、高雄及屏東三縣市提前在21日於福爾摩沙遊艇酒店，辦理社工聯合慶祝及頒獎活動，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席，並致贈入圍社工花束。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由台南市政府社會局主辦的「台南市布藝圓夢工坊」榮獲年度最佳方案奬，該方案主要培育具有縫紉興趣與技能的中高齡婦女，協助她們成為布藝師，並透過布藝作為療癒媒介，梳理生命經驗，實現自我價值。在三年的發展過程中，工坊辦理了布藝師成長團體，透過心理師引導，幫助中高齡婦女梳理退休後的期待與人生思考，同時進行技能加值，將生命故事轉化為布藝作品。此外，通過社區宣導與體驗活動，提升婦女的社會參與，激發她們的創意與能力，進一步發掘更多生命故事並轉化為布藝創作，促進社區凝聚力與婦女自信心。

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