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國土綠網、生態給付6年有成　瀕危石虎蹤跡「南投擴及彰雲」

▲去（113）年南投縣生態服務給付農友田區石虎監測照片。（圖／農業部生物多樣性研究所提供）。

▲去（113）年南投縣生態服務給付農友田區石虎監測照片。（圖／農業部生物多樣性研究所提供）。

記者高堂堯／南投報導

瀕危物種石虎的生活範圍在淺山地區，為鼓勵當地居民採取有利於石虎棲地保護的行動，提升社會大眾對石虎保護的認知和參與，南投縣政府16日公開表揚113年度參與「南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」的農民、養禽戶與社區巡守隊。

「石虎有你真好─2024年成果分享暨符合請領獎勳金表揚儀式」昨在縣政府國際會議廳舉行，副縣長王瑞德與林業保育署南投分署長李政賢共同頒發獎金及獎牌；縣府指出，113年度共有140位農民符合「友善農地給付」，其中有70位農民的土地監測到石虎影像、10位養禽戶參加「自主通報給付」，其中6戶場域監測到石虎，社區巡守方面則有15個社區團體組成巡守隊參與「巡護監測給付」，其中在10個社區的自動相機捕捉到了石虎的身影。

▲南投縣政府舉辦「石虎有你真好」表揚儀式，感謝農民積極參與石虎保育。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府舉辦「石虎有你真好」表揚儀式，感謝農民積極參與石虎保育。（圖／南投縣政府提供，下同）

另三立電視台資深製作人白心儀因製作保育石虎相關影片，出席接受頒獎表揚；近年來也積極與農業部生物多樣性研究所合作、支持石虎保育工作的和泰汽車股份有限公司，今年再次提供獎品，回饋並鼓勵積極參與保育行動的農民和社區巡守隊成員，王瑞德與李政賢也頒贈獎牌致謝。

▲南投縣政府舉辦「石虎有你真好」表揚儀式，感謝農民積極參與石虎保育。（圖／記者高堂堯攝）

李政賢說，林業保育署前身林務局自107年起啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」、108年起推動瀕危物種生態給付，由於石虎生活區域與人類活動和農耕密切相關，南投縣主要分布在中寮鄉與集集鎮，最初便在這兩個區域試辦，在農民踴躍投入下，到今年已有10個鄉鎮市納入生態給付的範圍，因此每年4月頒獎表揚表現優異的農友；113年架設攝影機拍攝到石虎的比例已達46%，希望在農友的努力、社區的幫忙下，石虎在人類生活環境周遭也能找到棲息之處。

▲南投縣政府舉辦「石虎有你真好」表揚儀式，感謝農民積極參與石虎保育。（圖／記者高堂堯攝）

李政賢表示，石虎近年來的蹤跡已逐步從中寮、集集等熱區，擴展至竹山、鹿谷、信義等鄉鎮，甚至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，皆頻繁出現相關通報和紀錄；其中雲林縣自2019年起，在林內鄉及古坑鄉的石虎出沒紀錄逐年增加，這對臺灣中部與南部石虎棲地串接具有重要意義。

王瑞德表示，縣府與農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所共同推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，迄今6年來，南投縣已累計核發超過3100萬元獎勵金，並隨著各項宣導與保育工作的推進，越來越多民眾實際參與石虎保育工作，希望更多人能一起投身於保護石虎的行動，為自然生態做出貢獻。

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