台南市表揚資深陣頭傳承者開放申請　迎接宗教文化傳承新契機

▲台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者，今年資深陣頭傳承者推薦受理申請已經開始，歡迎有意推薦或申請者把握時間，3月20日起至4月30日截止。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為表揚於陣頭傳承貢獻卓越的資深教練，台南市政府於2024年訂定《台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，經各界推薦及審查後，由黃偉哲市長授獎予共15位文、武陣的資深教練，今年資深陣頭傳承者推薦受理申請已經開始，歡迎有意推薦或申請者把握時間，3月20日起至4月30日截止。

台南市蘊含深厚的宗教文化，素有「眾神之都」的美譽，因宗教活動歷史悠久、發展蓬勃，吸引了無數信徒與遊客前來參與，因此發展出豐富多元的陣頭文化，成為民間生活重要的一環。這些陣頭活動不僅展現了台南深厚的文化底蘊，更是宗教儀式與表演藝術的融合。去年資深陣頭傳承者共授奬予15位文、武陣的資深教練，其中包括百歲高齡的何國昭教練、年逾九旬的黃阿彬教練，均獲得了此項殊榮。此舉不僅讓陣頭文化傳承者受到關注，也鼓勵年輕一代加入陣頭文化學習的行列。

市長黃偉哲表示，陣頭教練對台南市宗教文化的發展及傳承均扮演著極為關鍵的角色，教練不僅是技藝的傳承者，也是文化的守護者，透過他們的努力，使得台南的陣頭文化得以保存與發揚光大。

文資處表示，今年資深陣頭傳承者推薦受理申請時間至4月30日截止，有意推薦或申請者，請至文資處官網「政府資訊公開-地方法令規章」下載推薦事實表，於截止日前填妥資料後寄至文資處。如需專人說明，可洽06-2213569 分機308 王小姐。