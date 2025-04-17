搶端午商機！台中福華+西螺福興宮推禮盒　裕元祭青花椒牛三寶粽

▲台中福華大飯店與西螺福興宮合作推出端午節禮盒，預購禮盒就送西螺福興宮文昌筆吊。（圖／台中福華大飯店提供）



記者游瓊華／台中報導

搶攻端午節市場，飯店業者瞄準粽子商機超前開打。台中福華大飯店在2025年迎來30歲生日，聯名西螺百年媽祖廟西螺福興宮及百年老店瑞春醬油推出禮盒，即日起至5月31日限量預購，預購禮盒即贈送西螺福興宮文昌筆吊、瑞春秘製辣椒醬油膏，05月21日前訂購再享早鳥9折優惠；另外台中裕元花園酒店祭出年年熱銷上千顆的犇牛青花椒牛三寶粽禮盒，5月19日前預購端午禮盒早鳥優惠8折。

台中福華大飯店指出，今年推出3款端午粽子禮盒，包括奢華澎湃的「極品帝王粽禮盒」，內有極品帝王龍鮑粽、南法黑松露野米粽、義式青醬蔬食粽以及「福饗30禮盒」將台中福華經典的江浙美味入粽，內容包含年年熱銷的老饕經典荷葉粽及福華珠貝鮮肉粽；另還有專為素食老饕打造的「百年興意素粽禮盒」，匯集南法黑松露野米粽及義式青醬蔬食粽等二款特製全素鹹粽。

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▲台中裕元花園酒店的青花椒牛三寶粽年銷破千顆，今年端午節同樣祭出經典美味搶客。（圖／記者游瓊華攝）



台中裕元花園酒店則祭出「青花椒牛三寶粽」，主廚使用五代傳承的獨門秘醬滷製澳洲牛筋、牛腩與牛肚，再拌入現炒北港花生、客家酸菜、栗子，結合青花椒的鮮麻香氣提升味蕾檔次，另外還有以宜蘭豪野鴨為主題的「豪野鴨香寶粽」，以及「松阪豬菌菇粽」。素食方面，則有「雪裡紅清香粽」以及奶素的「僑鄉南洋甜粽」可選擇。