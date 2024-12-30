不只過年有長假！「2025年連假表」攻略一次看　都休9天超爽

▲2025請假攻略，爽休9天一次看。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

準備迎接2025年，許多人早已規劃連假旅遊，依行政院人事行政總處公布的行事曆，明年「3天以上連假」共有6個，包括過年、228、清明節、勞動節、端午及中秋雙十節，若想給自己放個長假旅遊，《ETtoday新聞雲》也整理請假攻略，最少請3天就能連爽休9天，快來看看吧！

首先，春節過年部分，1月25日（六）至2月2日（日）共9天，值得注意的是2月8日為補班日。而其他5個連假，民眾可以拿出特休，自行請假3至4天，就可以爽休9天。

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228和平紀念日｜請2月24、25、26、27日，就可從2月22日一路休到3月2日，共休9天。



兒童清明節｜請3月31日、4月1日、4月2日，就可從3月29日一路休到4月6日，共休9天。

勞動節｜請4月28、29、30日與5月2日，可從4月26日放到5月4日，共休9天。



端午節｜請6月26、27、28、29日，就可從5月24日一路休到6月1日，共休9天。



中秋國慶日｜請10月6、7、8日，就可從10月4日一路休到10月12日，共休9天。

至於有民眾疑惑，2025年的總休假天數，為何會比2023年的116天還來得少？人事總處給予解釋，在國定假日不變的情況下，會與平年、潤年，以及元旦、12月31日是否為周六日都有關係，強調「小確幸」不會因此受到影響，該放的假期都會如期實施。

▼休9天可以好好出國放鬆。（圖／記者蔡玟君攝）

