蟹控衝了！台中福華秋蟹料理登場　星饗道推「島嶼海味鱻食季」

▲台中福華秋蟹料理登場，包括避風塘、粉絲煲、芙蓉蒸秋蟹、麻油秋蟹、蟹粥等。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

天氣微涼吃秋蟹正夯！台中福華大飯店即日起至12月31日應時推出秋蟹特色料理，單點價格580元起推出一系列經典秋蟹料理，包括避風塘、粉絲煲、芙蓉蒸秋蟹、麻油秋蟹、蟹粥等；另外，星饗道則祭出「島嶼海味鱻食季」活動，推出多款海鮮料理，包括澎湖小卷、天使蝦、生白蝦、半月貝、鮑魚及多款生魚片等，讓饕客盡享大海的鮮甜。

台中福華大飯店中餐廳秋蟹料理主打「沙公蟹」、「紅蟳」、「三點蟹」、「軟殼蟹」等新鮮活蟹，推出「紅蟳粥」特選整隻肥美紅蟳與上選白米慢火燉煮而成，雞汁、干貝的鮮味與螃蟹的鮮美入口絲滑、香氣逼人，精華滿足老饕的胃；另外芙蓉蒸蟹則讓甘甜蟹汁融入滑蛋中，完美鎖住蟹肉鮮甜以香辣的蒜蓉味聞名避風塘炒蟹，滿足喜愛重口味的饕客。

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▲星饗道推出「島嶼海味鱻食季」，推出多款海鮮料理，包括澎湖小卷、天使蝦、生白蝦、半月貝、鮑魚及多款生魚片等。（圖／記者游瓊華翻攝）



星饗道的「島嶼海味鱻食季」除了時令海鮮之外，還有現蒸牛蹄蟹，再搭配藥膳羊肉爐，溫暖消費者的胃。日式料理台推出全新小鯽魚、搭配天使蝦、鮭魚、水針等多種口味握壽司，口感豐富多層次。廣受好評的手卷也推出升級版，蟹肉魚子、扇貝鮭魚卵的完美結合，要讓消費者驚艷。星饗道也推出11、12月限定活動，雙人同行即可招待第3位65歲以上樂齡長者，或0到11歲兒童免費用餐，搶攻家庭客荷包。