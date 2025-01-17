台南彩券行開3.94億大樂透！得主送66萬大紅包　業者分享包子粽子

▲台南3.94億頭獎大樂透得主包66萬元紅包給彩券行「吃紅」，彩券行除捐給身障弱勢團體，也和民眾分享喜悅。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年10月4日開出台彩大樂透頭獎3億9千萬元彩金的台南市安南區金財旺彩券行，獲台彩公司聯絡，表示頭獎得主要包66萬元紅包給彩券行「吃紅」，彩券行除提撥6萬元紅包款項捐助台南身障弱勢團體，17日上午並送出150份包子、粽子與大樂透彩券，與民眾分享開出頭彩的喜悅。

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位於台南市安南區安和路2段的金財旺彩券行，是2024年10月4日第5屆公益彩券第1次開出大樂透頭獎3.94億元，得主扣稅可獨得3.91億元，開出大獎時63歲方姓負責人與員工都相當雀躍。據了解，中獎人可能是彩券行常客，因他是自己選擇3個號碼、並由電腦選出3個號碼，一般人不大會這麼買，得主買了兩組獎號、只花了100元台幣，就得到頭獎幸運之神眷顧，實在是好福氣！

彩券行方姓負責人表示，他記得開出大獎前半個月，店內常有蝴蝶、蜜蜂、小鳥陸續飛進來的吉兆，他開業15年，之前都有開出539、大樂透等…，約2萬左右的獎項，該店第1次開出大獎後買氣多3成，2025年刮刮樂熱銷，大樂透目前累積3億多元。

方先生說，台彩公司通知說這位頭獎得主將包66萬元紅包給金財旺「吃紅」，他除開心地分紅給店內員工相關人員之外，並提撥部分款項做公益，其中6萬元捐給台南市身障者自立更生創業協會，幫助協會輔導弱勢身障朋友就業或創業。此外，彩券行也準備150份包子與粽子（象徵包中）及1張大樂透彩券，於1月17日上午9時30分開始分享給到彩券行的朋友，讓大家一起來沾沾這份開出頭獎及即將過年的歡樂喜氣。

台南市社會局長盧禹璁、台彩總經理謝志宏、台南彩券協會理事長林文進等人都到場見證這場公益捐贈活動，現場熱鬧滾滾。