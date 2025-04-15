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黑橋牌「黑豬鴛鴦干貝粽」　粽葉包裹山海珍饈共享五日節好滋味

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「五日節」（端午節）不僅是炎炎夏日的傳統佳節，更是南北美味交織、情感記憶深植人心的時刻，走進台南古都巷弄間，蔥油的香氣、炒煮豬肉的濃郁、香菇與竹葉的清新氣息，無不勾起人們對端午佳節的味覺回憶。

台南人對食物有著深厚的情感與講究，堅持選用最好的食材，以最細膩的手法，將每一口食物的味道延續成生活的態度。黑橋牌由台南起家，以府城人對美食的極致講究，打磨府城包粽的精隨，品牌負責人表示：「我們希望做一顆真正能傳遞土地故事的粽子，從選肉到醃製，每一個細節都堅持道地台南手法，也期望藉由這顆粽子，讓人重新喚起對五日節的味覺記憶。」這顆粽子，不僅是節慶美食，更是傳遞飲食文化情感的創作，讓無與倫比的美味承載著世代相傳的美味記憶。

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 黑橋牌以對美食的極致講究與職人精神，精緻傳承府城包粽的經典工藝。

在台南，粽子不僅是一道傳統美食，更是一門講究工序與時間淬鍊的工藝。出身台南的黑橋牌深知這份對美食的堅持，秉持著這樣的精神，精心製作每顆「經典台南粽」，傳承府城粽藝的獨特風味，從備料、炒米、包裹到蒸煮，每一道工序都充滿著對細節的講究，讓每一口粽子都能品味到傳統的醇厚與食材的純粹本質。

「炒米工法」是台南粽的獨特秘訣，不同於北部粽的蒸煮，台南粽的米粒經過細火翻炒，讓每顆糯米充分吸收食材與醬汁的精華，賦予米粒一層濃郁的醬香。每顆「經典台南粽」特選用100%台灣長糯米，經過職人手工翻炒，確保每顆米粒均勻包裹醬香，層次豐富且回甘，散發濃郁的風味。

餡料方面，黑橋牌同樣極致講究，嚴選台灣國產豬肉與香菇，搭配獨門醬汁慢火燉煮，確保每一塊肉都醬香透徹、軟嫩可口。此外，還加入紅蔥頭、蝦米、北港花生、屏東紅仁鹹蛋黃及精選栗子等在地食材，使每一口粽子都充滿鹹香、甘甜與軟糯的極致口感。

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黑橋牌「黑豬鴛鴦干貝粽」嚴選經72小時熟成的黑豬鴛鴦腸與北海道干貝，能品味鮮香、軟糯並存的頂級美味。

更採用一繩二葉的精湛工藝，從粽葉的篩選、清洗，到手工包裹，確保每一片粽葉都能完整包覆內餡，使糯米在蒸煮過程中充分吸收粽葉的清香，提升整體風味層次。最後，透過精準的火候控制，黑橋牌的粽子達到了米粒Q彈、餡料飽滿、醬香濃郁卻不膩口的完美平衡，每一顆粽子都是對傳統的尊重與對味道的極致追求。

每年端午節，粽子百花齊放，黑橋牌推出結合台灣黑豬廣式肝臘腸與北海道干貝的粽子，無疑讓人耳目一新。「黑豬鴛鴦干貝粽」，選用黑豬肝臘腸為本次主角，搭配來自日本海域的北海道干貝，經過職人手法精心製作，層次豐富的風味讓人驚艷。黑豬鵝肝腸由鵝肝與台灣黑豬肉，經過醃製與風乾處理，帶來濃郁的鹹香。黑豬臘腸則以其甘甜滋味，油脂香氣融入糯米，呈現出豐盈卻不油膩的口感。黑豬肝臘腸經72小時熟成工藝，讓油脂與瘦肉的比例交錯得恰到好處，整體風味醇厚不膩，層次豐富；肥肉部分在加熱後釋放豐潤油香，瘦肉則維持彈韌口感，而北海道干貝在蒸煮過程中自然釋放鮮味，干貝的絲絲鮮美，增添了整體口感的清爽與平衡。

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲茄芷保冷袋，地方創生與文化結合，創造出獨特的「茄芷保冷袋2.0」，緞面提把倍顯質感精緻。

整組「黑豬鴛鴦干貝粽」禮盒更搭配台灣精緻手工縫製的茄芷保冷袋，將傳統與現代美學設計融入其中，保留台灣茄芷袋的編織材質，並設計印刷細線條紋，搭配質感精緻的緞面提把。這款袋子由台南後壁的地方媽媽們以細緻的手工車縫完成，展現出台灣手工藝的獨特之美。地方創生與文化結合，創造出獨特的「茄芷保冷袋2.0」，延續並傳遞台灣這片土地的故事，無論是作為實用配件還是具有收藏價值的工藝品，都能為端午佳節送禮帶來更深的文化意涵。

▲黑橋牌端午節推出系列珍饈美粽，讓民眾共享五日節好滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）
 

此外，黑橋牌近期更推出「雲朵香腸捲」，以手工捲製的美味創新，將經典德國Q脆腸與加入牛奶的麵皮完美結合。每一口都帶來層次分明、豐富的口感，為您的味蕾開啟一場無法抗拒的美味體驗。「雲朵香腸捲」外層麵皮軟嫩且富有彈性，散發迷人香氣。獨特的外皮輕柔包裹著德國Q脆腸，咬下後外皮的綿密與香腸的脆嫩相互交織，讓口感更加豐富，軟中帶韌，令人回味無窮。內含的黑橋牌德國Q脆腸，選用頂級原料製作，肉質鮮嫩多汁，並帶有獨特風味，讓每一口都充滿濃郁滋味。搭配外層柔軟的麵皮，創造出完美的口感對比，無論是香腸的鮮美還是外皮的細膩，都讓這款香腸捲成為一個難以抗拒的美味選擇。小巧的規格造型，也很適合早餐與點心小吃。

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