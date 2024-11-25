賀中華隊奪冠！台中「激旨燒鳥」日本生啤買1送1　屋馬推和牛優惠

▲逢甲人氣串燒店激旨燒鳥慶賀中華隊4比0奪冠，祭出11/28星期四，限時日本進口生啤酒買1送1。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2024世界12強棒球冠軍賽中華隊再次迎戰日本，最終以4比0奪下冠軍寶座，為中華隊球史上創下最高峰！台中逢甲一哥「激旨燒鳥」祭出日本原裝進口生啤酒買1送1活動，但僅限11月28日星期四，無限制兌換杯數；台中屋馬燒肉則推出11/25-11/28連續四天限時優惠，原價990元的日本和牛牛排，限時只要666元。

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▲業者強調，11月28日當天無數量限制，生啤酒全部買一送一，要讓球迷喝的暢快。（圖／記者游瓊華攝）



激旨燒鳥指出，歡慶中華隊4:0拿下冠軍，11月28日星期四當天，只要購買Asahi生啤酒，不論大杯、小杯，甚至全場台唯一負2度C的生啤酒，皆買一送一，無限制兌換杯數，喝越多送越多。

▲燒肉一哥屋馬也推出和牛牛排優惠活動，慶祝中華隊奪冠。（圖／資料照片）



此外，台中福華大飯店也宣布，即日起至11月29日(五)祭出歡慶奪冠限定優惠，全館餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓小吃區全面85折+10%； 1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出「台中福華冠軍牛肉麵-響福牛肉麵禮盒」買一送一、主廚冠軍私房醬「堅果花椒醬」禮盒買2送1，此外，1F豪吧門市豪吧咖啡買一送一。

▲台中福華推出響福牛肉麵禮盒買一送一。（圖／業者提供）



台中日月千禧酒店即日起至11月30日止，1F旅覓酒吧及24F極炙牛排館全品項啤酒買一送一；1F旅覓酒吧單片蛋糕買一送一、麵包第二件半價、單品西點伴手禮加30元多一件。

▲日月千禧旅覓酒吧推單片蛋糕買一送一。（圖／業者提供）



繼光香香雞為了感謝中華隊的努力以及回饋廣大球迷，推出限時優惠同歡慶，「豪華海陸三拼餐」，原價350元現在只要308元，享88折優惠，邀請全國民眾共同歡慶這份榮耀。

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