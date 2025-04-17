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列車過站不停「傳駕駛被尿檢」　高鐵：調查尚在進行

▲▼高鐵,高鐵列車,板橋站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵列車日前在板橋站發生過站不停疏失。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月14日一列204次北上車次於板橋過站未停，逾150名旅客受影響，為高鐵營運18年來首例，該名駕駛遭暫停勤務，也傳出該名高鐵駕駛當天犯了兩大疏失被抓尿檢。對此，高鐵公司回應，相關調查和檢討及配套措施尚在進行，勿以片段錯誤資訊、以偏概全，造成誤解。

高鐵14日一列北上204次車次原訂當天上午8時26分抵達板橋站，因駕駛人為疏失，導致車門未開啟即離站，超過150名旅客受到影響，高鐵事後也啟動進行調查和檢討，並先暫停該名駕駛勤務。今也傳出高鐵駕駛因犯了未釋放開門燈號，也未向列車長解釋等兩錯誤，當天列車抵達南港站後，隨即對駕駛進行驗尿檢查。

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針對高鐵駕駛犯了兩大錯誤，高鐵公司今也回應指出，台灣高鐵公司嚴肅看待204車次事件，相關事件調查、檢討及精進配套措施研議尚在進行中。台灣高鐵公司呼籲各界勿以片段錯誤資訊、以偏概全，造成外界誤解。

據了解，根據高鐵內部SOP規定，一旦乘務人員發生任何重大疏失，皆要依規定進行尿檢等相關檢查。

高鐵公司董事長鄭光遠日前在立院備詢時表示，該名駕駛過去2個月都是開沒有停靠板橋的班次，此次是近期第一次開要停靠板橋的班次，儘管行前知道要停靠，仍是疏忽。如果駕駛有不清楚之處，應該馬上聯繫行控中心停車，或是由列車長按「旅客緊急對講機」（PEI）馬上停下。

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