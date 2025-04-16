行動電源自燃「燒壞列車地板」　高鐵求償：正與旅客協商金額

▲高鐵4月12日列車上有旅客行李內行動電源自燃，旅客拿滅火器滅火。（圖／翻攝Threads／網友ida_0821授權）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月12日一列1607車次發生旅客隨身行李起火，經查是行動電源自燃，該起事件造成行李主人輕微受傷外，列車地板出現零星燒灼痕跡，加上地板滿是滅火器粉塵也衍伸清潔費用，高鐵公司也已與該名旅客取得聯繫並求償，旅客也願意賠償，至於求償金額多少，高鐵公司表示，雙方協商中。

高鐵12日1607車次列車行駛至嘉義到台南時，一名旅客腳邊的隨身行李突然起火，車上其他旅客發現後急拿車廂滅火器滅火，整個車廂粉霧瀰漫，該名旅客手部輕微受傷紅腫，車廂地板有輕微燒灼焦黑，所幸列車沒有受損，高鐵當天把列車拉回基地清潔粉塵跟處理地板。根據旅客自述，是行李內行動電源自燃導致。

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▲高鐵旅客行李中行動電源自燃，造成車廂地板燒灼且滿滿的粉塵，高鐵已提出求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高鐵公司針對車廂燒灼和清潔等損失也向該旅客求償了，台灣高鐵公司證實，高鐵公司已和旅客取得聯繫，旅客表達賠償意願，雙方目前正在協商中。不過高鐵公司並未透露協商賠償金額。

行動電源安全隱憂不斷，國籍航空和韓國航空公司今年也紛紛祭出「禁令」，包括華航、長榮航空、星宇航空等國籍航空規定，行動電源及備用鋰電池在航程中全程禁止使用及充電。不過台鐵和高鐵等軌道運輸則無相關規定，國內外鐵路也普遍未針對行動電源訂定嚴格限制。