雙鐵駕駛艙擬裝監視器　司機員反對：侵犯隱私

▲交通部擬推動台鐵駕駛室裝設監視器。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵14日出現首起駕駛過站未停疏失，台鐵今年也連續發生6起司機員停車不當事件，交通部長陳世凱表示，將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行。對此，台鐵企業工會表示，司機員認為侵犯隱私，反對駕駛室內裝監視器，未來將持續協商。

高鐵4月14日一列204次北上列車行駛至板橋過站未停，影響逾150名旅客，為高鐵通車18年來首例，高鐵已暫停該名駕駛勤務，旅客賠償部分除退還實收票價50%，另贈送精美禮品給所有受影響旅客。

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台鐵今年也發生6起停車不當事件，包括1月172次PP自強號因司機員錯認位置，導致最後一車未進車站；2月27日3258次區間車因路塞及ATP限速影響，車輛過站未停；3月13日1204次區間車行駛至百福站時，司機員因使用手機通話分心致停車位置不當，超出4節車廂，列車退行回停車位置；3月13日同一天，168次EMU3000型新自強號行駛至南港站，又因司機員停車位置不當，列車車廂超出月台3車。

3月20日台鐵一列3157區間車也因司機員注意力不集中，導致車輛過站未停；4月11日1181次區間車司機員自行刪除ATP停靠站，致停車位置超出月台。

交通部長陳世凱今於立法院受訪表示，根據運安會建議，希望在軌道運輸的駕駛艙加裝攝影機，掌握駕駛過程有沒有疏失或情況，正努力跟台鐵公司及高鐵公司溝通中，由於工會反對聲音蠻大，會持續溝通，希望能朝向這個方向執行。

台鐵企業工會秘書長陳世杰表示，目前司機員反對駕駛室裝監視器，除隱私外，有些動作譬如抓癢等都會被錄影，認為不妥，但畢竟最近有些狀況，該部分持續協商溝通。

陳世杰強調，他曾經是司機員身分，近來司機員出現人力斷層，司機員的養成和教育訓練比之前還短，導致教育課程和經驗傳承不夠，過往擔任學習司機員前，要有先滿一年的助理經驗才能當學習司機員，現在司機員班出來，大約擔任幾個月助理就可以跟師傅學習駕駛火車，建議應該要拉長助理經驗課程，畢竟駕駛台鐵列車跟開汽車不同，台鐵環島鐵路太複雜，車站場站也很複雜，停靠站月台位置也都不同，應拉長培訓時間。