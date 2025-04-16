雙鐵駕駛艙裝監視器　學者：調閱設規範兼顧隱私

▲交通部擬推動台鐵等軌道系統駕駛室裝設監視器。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月14日發生通車18年來首起駕駛過站未停疏失，台鐵今年也發生6起司機員停車不當事件，交通部長陳世凱表示，將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行。學者則表示，國外包括美加等國家鐵道也有類似做法，可訂定調閱規範，涉及行車安全或潛在風險才可調閱，兼顧司機員隱私。

高鐵4月14日發生駕駛過站未停疏失，影響逾150名旅客。台鐵也發生6起停車不當事件，其中4件是人為因素，另外2件是ATP因素。交通部長陳世凱今在立法院表示，根據運安會建議，希望軌道運輸的駕駛艙加裝攝影機，正努力與台鐵公司、高鐵公司溝通中。不過台鐵企業工會表示，因涉及侵犯隱私，司機員反對加裝監視器，未來將持續溝通。

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國立成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，駕駛室加裝監視器，是運安會在台鐵發生出軌重大事故後提出的建議，事實上其他國家包括美國、加拿大的鐵路系統也有類似作法，台灣應該不是第一次做。

鄭永祥指出，如果從改善和確保鐵路行車安全角度來說，駕駛艙加裝監視器應該是可行的，但當然有另外的問題，會有隱私權受到侵犯的反彈，因此建議調閱上應該要規範一些特定條件，譬如涉及行車安全、事故或潛在風險，因有分析需求，才可以調閱，其他則不可隨便調閱，將可兼顧司機員駕駛過程中的隱私保護，從這方向來看應該是可行的。