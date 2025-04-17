學童站斑馬線「舉手20多秒」10台車連著過！Cheap嘆冷血：沒人讓

▲學生手舉起來了，但卻沒有車子停下。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有多所學校都會宣導「舉手過馬路」的安全運動，然而，百萬YouTuber Cheap就貼出一段影片，透露有學生明明就是「教科書級別的『舉手過馬路』」，結果對向居然沒有一台車願意停下、禮讓，讓他看了以後，覺得很心寒。

Cheap在臉書粉專上貼出一段影片，事件發生在昨（16）日下午5時許，地點則在桃園市桃園區龍安街，當時有兩名學生站在斑馬線上，且其中一人還舉起手來，示意要通過，然而20多秒過去，卻一連10台車繼續往前開，並沒有停下來，只有第11輛車有放慢速度，但與此同時，兩名學生也轉身退回去了。

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Cheap看到這樣的畫面後表示，學生走在行穿線上，且還是「教科書級別的『舉手過馬路』」，結果對向車輛一輛接著一輛過，完全沒有人願意停下來禮讓，「就像他們是透明的」。

Cheap表示，沒想到一條馬路居然成了「過不去的關卡」，大家會不會好奇，這些大人是怎麼做到這麼冷血的嗎？他還以為在「路權仔」這兩年的努力下，行人路權有比較好一點，如今的狀況，就讓他感到心寒，「龍安派出所的所長已經索取影片處理了」。

Cheap也在留言處補充，該處為無號誌路口，根據道路交通安全規則第103條，「汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行。汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舉手舉成這樣，都沒有人要讓，眼睛瞎了嗎」、「當然不是很多人在X腰日本都會舉手？現在好啦，舉手了，有人讓嗎」、「台灣的交通環境真的很悲哀」、「可能大爺們覺得舉手不夠，還要彎腰敬禮吧」。