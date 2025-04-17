罷免藍委達標再+1！罷涂權吉二階收「3.1萬連署書」　跨過法定門檻

▲國民黨立委涂權吉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓等5起罷免案二階段門檻達標後，桃園「罷免涂權吉」團隊今（17日）宣布，罷免涂權吉第二階段連署書已累計31,380份，達中選會法定門檻，罷團強調，由於第一階段送件的近4000份不能重複計算，也要預留錯誤補件的連署，需要約8,600份 才算達到安全份數，會繼續連署收件至4月27日。

在藍營罷免綠委團隊因第一階段涉偽造文書、幽靈連署的司法戰，民團罷免藍委二階連署仍如火如荼進行中，在連署期過半後，包含羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓等藍委連署份數相繼達標法定門檻，個別罷團也宣布繼續收件要達到安全門檻。

而桃園「罷免涂權吉」團隊宣布，截至今日罷免涂權吉第二階段連署書已累計31,380份，這表示一腳踏進了法定門檻，為什麼說是一腳呢？因為第一階段送件的近4000份不能重複計算、預留錯誤補件的連署，這表示還需要約3500份才算正式通過門檻，約8600份才算達到安全份數，因此決定：收件延長至4月27日。

罷團指出，跨越法定門檻並非終點，連署書可能因格式、瑕疵、錯字而被剔除，這一條漫長而艱辛的路途，因為這幾天你們的出現，讓我們看見黑暗中的一絲曙光，站點人潮再次湧現，一份份連署書堆回了志工的信心，在最辛苦最疲倦的時候，是你們讓我們看見了還能再戰下去的理由。

罷團喊話，仍然要拜託各位，為臺灣的未來勇敢地站出來，現在就打開 Google Map搜尋「罷免涂權吉」，找到離您最近的連署站，鼓勵身邊還在猶豫的朋友，一起簽下這一份象徵改變的連署書，望您與我們同行，趁一切都來得及。