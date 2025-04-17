快訊／批賴清德瘋狂獨裁　朱立倫下軍令：所有黨公職今晚北檢見

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）上午指揮調查局台北市調處搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，國民黨市黨部證實，黃呂錦茹被帶往市調處，將移送檢方複訊。國民黨主席朱立倫中午緊急召開記者會表示，今天是台灣民主最黑暗的一天，司法大刀在賴清德瘋狂下，不斷砍向在野黨，「為了台灣戰獨裁、為了政治站出來！」朱立倫下達動員令，號召所有黨公職今晚相約北檢。

▲朱立倫率五名北市藍委召開記者會痛批，賴清德是瘋狂的獨裁者。（圖／記者鄭佩玟攝）

針對台北市黨部遭檢調大動作搜索，朱立倫率台北市五位藍委，包括羅智強、徐巧芯、王鴻薇、賴士葆、李彥秀召開記者會指出，全民應為台灣戰獨裁、為政治站出來！今天是台灣民主最黑暗的一天，司法大刀在賴清德瘋狂下，不斷砍向在野黨，從台南到新北到台北，大約談大交保大收押大搜索，就是要毀掉所有反對民進黨的聲音，這位獨裁者只有一個目標，就是要消滅在野，前有摧毀民眾黨，現在要消滅國民黨。

朱立倫質疑，全國有任何一個民主國家這樣對在野黨嗎？韓國前總統尹錫悅都不敢做的事情，賴清德敢幹！為了正義國民黨要站出來，沒有任何閃躲空間，每一位民意代表都要站出來，今晚北檢見，國民黨接下來有一系列大抗爭！直到賴清德悔悟，願意回歸民主，回歸公平正義，否則國民黨一定抗爭到底，為了台灣戰獨裁、為了政治站出來，今晚相約北檢。