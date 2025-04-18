蔣萬安喊倒閣　柯建銘「歡迎啊」：不要縮、趕快叫傅崐萁提

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調偵辦國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，國民黨主席朱立倫昨晚號召黨公職到北檢外抗議，而台北市長蔣萬安到場聲援，更喊出「倒閣」。對此議題，民進黨團總召柯建銘今（18日）回嗆「歡迎」，我們會支持他，「不要縮、趕快提」，希望國民黨說話算話，既然蔣萬安都說話了，國民黨團總召傅崐萁要趕快響應。

對於「倒閣」議題，柯建銘表示「歡迎」，這跟是否力挺行政院長卓榮泰無關，「大罷免 大成功」後，立委同樣要改選，在野黨如果要直接倒閣，直接改選立委也可以。柯表示，希望國民黨說話算話，既然蔣萬安都說話了，國民黨團總召傅崐萁要趕快響應。

綠委郭國文則指出，市長即便違法也要到北檢外，表達他對倒閣的支持，且如果因此解散國會，就用改選來進行不信任投票。國會解散之後，大家都知道重選絕對對國民黨不利，到時候要負起最大責任的就是黨主席朱立倫。

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郭國文表示，藍營支持倒閣論調，據傳是盧秀燕拋出來的路線，且近期盧參選黨主席的事態越來越明顯，顯然蔣萬安「捷盧先登」，反朱勢力的野心已經藏不住了。

郭國文直言，但害怕改選的不只是朱立倫，還有另一個人叫黃國昌，一個不怕罷免，只怕改選的政黨，且在民調不斷創新低下，若國會改選，民眾黨跟朱立倫將成為最大輸家。