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不只被淋飲料！四叉貓「還原經過」報平安：讓大家擔心了

▲▼網紅「四叉貓」。（圖／記者黃資真攝） 

▲網紅「四叉貓」。（圖／記者黃資真攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，被調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援。網紅四叉貓昨晚也現身北檢外，結果遭民眾以水瓶狂砸，而後他發文報平安，並譴責台北市長蔣萬安、朱立倫、「支持暴力行為的國民黨」。

網紅四叉貓昨晚出現在北檢外，結果現場民眾不僅搶奪其直播棒，又拿水瓶狂砸，痛罵「同性戀滾出台灣」、「死Gay」、「死人妖」、「垃圾滾啦！」四叉貓最後則匆忙離去，並未與民眾爆發衝突。

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另外，四叉貓在北檢外直播時，也被抗議民眾擠到對面馬路，還被潑飲料，他透露「都是老伯伯，不好意思跟他們計較，只是現在身上黏黏的，舔起來味道像運動飲料」。

四叉貓昨晚11時52分在臉書上發文報平安，感謝大家的關心，「手機被慰問私訊洗版，我會慢慢回覆」，他已經洗澡、將身上黏膩的飲料洗乾淨了，不過他除了被淋飲料、被偷踢、被偷打，還被搶走一支麥克風，「沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」。

對此，四叉貓也譴責「台北市非法集會的台北市長蔣萬安，護航黨內違法抄寫死人名冊的朱立倫，還有支持暴力行為的國民黨」。最後更呼籲，如果大家對國民黨的脫序行為感到憤怒，就出來支持大罷免，「讓我們一起下架不適任立委，大罷免大成功」。

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