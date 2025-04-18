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轟民進黨濫權打壓！　郝龍斌：從辦藍不辦綠到制度崩壞

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市前市長郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北地檢署偵辦罷免案「死亡連署」疑涉偽造文書，搜索國民黨台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫17日發出動員令呼籲黨公職到北檢外聲援。台北市前市長郝龍斌轟，民進黨政府一邊高喊民主法治，一邊卻無恥地濫權打壓，只針對國民黨進行政治追殺，這已不是單一事件，而是整體制度的崩壞。

郝龍斌指出，民進黨政府再次讓人看清他們「辦藍不辦綠」的雙重標準，濫用司法、打壓異己，已經到了令人痛心疾首的地步。這幾天，檢調單位大動作搜索國民黨地方黨部，不僅約談黨工，連幾位參與罷免民進黨立委的年輕朋友也遭到調查。這樣的情況令人震驚與憤怒。而令人更加無法接受的是，罷免國民黨立委的諸多爭議，包括涉嫌偽造連署、死亡連署等問題，國民黨依法提出告訴，卻始終石沉大海、毫無動作。

郝龍斌提到，回顧民國109年，高雄市發動罷免韓國瑜的連署過程中，也曾出現疑似作假連署及死亡連署案，國民黨依法提告，提出具體證據與疑點，結果檢調不僅遲遲未傳喚，甚至最後直接不起訴結案。請問，這樣的「選擇性辦案」，是台灣人民心目中公平正義的司法嗎？

對於檢調單位搜索國民黨台北市黨部，並約談市黨部主委黃呂錦茹，郝龍斌直言，檢調的動作之大、陣仗之強，前所未見。黃呂錦茹是他在市長任內的民政局長，她為台北市奉獻了整整八年，盡心盡力、深得市民敬重。她離開市府後，擔任台北市黨部主委，每次選舉，她都是出錢出力、任勞任怨，是國民黨最堅實的後盾。

郝龍斌提到，昨天晚上和今天早上，他看見新聞畫面上她在檢調押解下的身影，令他非常不捨。他問，黃呂主委究竟犯了什麼滔天大罪，要遭受如此對待？難道民進黨為了打壓異己、轉移執政失能的焦點，已經不擇手段、連基本的人道與法律正義都可以踐踏？

「我們不能再沉默！」郝龍斌喊話，民進黨政府一邊高喊民主法治，一邊卻無恥地濫權打壓，只針對國民黨進行政治追殺，這已不是單一事件，而是整體制度的崩壞。希望所有關心台灣民主、關心司法公正的朋友們，站出來，和他們一起對抗這個傲慢濫權、不公不義的民進黨政府。大家要守住的不只是政黨的清白，更是台灣社會最基本的正義與公平。
 

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關鍵字：

民進黨郝龍斌罷免司法

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