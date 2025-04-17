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賴清德出席ETtoday「2025斥詐風雲論壇」　打擊詐騙4大作為一次看

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德出席ETtoday新聞雲主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日出席由《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐 風雲論壇」時，分享政府對於打擊詐諞的4大作為，包括「組織面」、「法制面」、「政策面」與「預算面」。他也勉勵打詐同仁，政府要不斷拿出掃黑的決心、打擊黑金槍毒詐，一個縣市又一個縣市、一次又一次，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心」。

賴清德致詞時首先表示，他要代表政府衷心感謝《ETtoday新聞雲》舉辦論壇，對台灣打詐工作來說有莫大幫助。他也說，今天論壇邀請到呂捷老師當司儀，可以看見ETtoday用心程度。

對於詐騙的樣態，賴清德表示，詐騙推陳出新、聲名狼籍，對台灣社會的危害可以說是罄竹難書。他也向大家分享，政府對於打擊詐騙所採取的作為。

賴清德說，第一是「組織面」，行政院成立打詐辦公室，由行政院政務委員林明昕督導，由內政部次長馬士元擔任專案辦公室主任，同時協同包括內政部、警政署、法務部，另外還有金管會、交通部、數發部等相關部會。除了中央有打詐辦公室協同各部會橫向聯繫、積極作戰以外，中央也跟地方政府合作，政府也跟民力共同協防，目的能夠發揮組織效果，把詐騙傷害降到最低。

賴清德指出，第二是「法制面」，去年他520就任後，就積極尋求立法院朝野支持，通過打詐新四法：第一，成立新的法治，詐騙《詐欺犯罪危害防制條例》，也修訂另外三法案，包括《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》以及《刑法》。

賴清德說，新打詐四法目的何在？第一是加重刑責；第二是能夠源頭管理、阻止，這包括金融單位，以及電信單位、社群網路各方面，提供法制讓政府進行源頭管理；第三，是讓政府有機會透過法律可以實質幫助受害人，來保障他們的權益。

賴清德指出，第三是「政策面」，前總統蔡英文任內就推動「打詐綱領1.0」，包括識詐、堵詐、阻詐，以及懲詐。在今年一月份，打詐綱領在劉世芳部長的領導下，政府升級成為「打詐綱領2.0」，多加「防詐」，由數發部主責。

在做法方面，賴清德表示，第一是網路平台、廣告平台，廣告主一定要實名制；第二，利用人工智慧、新興科技，經過大數據、經過訓練，每一年在社群媒體上去掃詐騙廣告，大概是5000到一萬則；第三，詐騙金錢可能會透過虛擬貨幣，所以要建立虛擬貨幣查證的制度，避免讓詐騙人得手，這是打詐綱領2.0的工作。

賴清德說，第四「預算面」，要提供增加預算，今年增加73億元之多，政府為了要積極打詐，特別透過組織面、法律面、政策面、預算面來達到這個目標。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德出席ETtoday新聞雲主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

此外，賴清德也勉勵行政院團隊，特別是第一線司法工作同仁，未來還要做幾件事：第一，成立「打詐儀表板」，打詐儀表板目的是希望每一天發生多少案件、詐騙多少金額都要公布，讓民眾可以了解問題的情況；同時如果民眾有機會透過媒體報導，知道每一個被騙的環節，對民眾的識詐能力的提升有幫助，目的在此。

第二，賴清德說，打詐儀表板目的，也是讓同仁知道，打詐成果不能如以往，每次只公布今年度成果比去年度成果進步，因為成果可能是冰山一角，所以要把每天的實況公布出來，作為我們努力的目標。

第三，賴清德認為是要勉勵同仁拿出打詐決心，詐騙不會單獨存在，過去金光黨也是一群人，現在高科技時代，詐騙已經成為一個生態系，所以要拿出打詐決心，詐騙對社會的傷害之高，常常跟黑金槍毒是同一個集團，所以政府要不斷拿出掃黑的決心、打擊黑金槍毒詐，一個縣市又一個縣市、一次又一次，他不相信道高一尺、魔高一丈，「我們是政府，學術專精，一定要有邪不勝正的決心」。

賴清德表示，他很感謝警政署、新北市警局、台北地檢署，近期破獲史上最大詐騙集團，這是很好的事情，就是要不斷地掃黑。

賴清德特別勉勵同仁，要有菩薩慈悲心，我們所破獲的、所提供給社會的成果，數字代表的是人民受害的程度，家庭會因為這件事情而遭受破壞，社會也會失去安定，因此要有菩薩慈悲心。

賴清德說，地藏王菩薩曾經說過「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩慈悲心，希望同仁也是如此，詐騙如果還存在，詐騙沒有解決，努力就不會停止，要有這樣的慈悲心。

賴清德再次強調，當看到的也許是一個數字，但數字背後代表的是受騙個人、以及對家庭和社會的危害，「我們是政府、是執法單位，一定要有這個慈悲心」。他也勉勵社會大眾，一定要面對詐騙可疑案件「停、聽、看」。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德出席ETtoday新聞雲主辦的「2025斥詐風雲論壇」。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德指出，現在的統計裡，詐騙70%左右都是投資理財詐騙，所以一定要非常小心「報好康」。如果說親朋好友「報好康」還有可能，但在網路上都不認識，也沒有見過面，只是透過網路媒介，就有可能是詐騙。他說，面對理財投資機會，要優先思考是不是詐騙，停看聽，看看詐騙儀表板，有沒有相同故事，已經發生的要去看、要去打聽是不是詐騙，錢不要急著匯出去，要相當小心。

賴清德表示，如果有電話、假冒是政府公權力單位，不管是假冒警察、檢察官、稅務局或政府單位，請社會大眾一定要求證，打電話或親自到該單位進行查證，或到附近派出所查證是否為真。

他說，如果署名是檢察官、警察，說不定警察還可能是假警察、假檢察官，不必著急，「停看聽」打聽看看，問一下附近派出所，向附近派出所查證，「只要涉及要求你把帳戶交出去、把錢匯出去，這是關鍵，一定要做這個程序」。

另外，賴清德也說，這些詐騙集團很多都是我們自己的社會大眾，要勉勵這些參與詐騙集團的人，特別有一些是科技人，科技推陳出新，要勉勵「君子愛財、取之有道」，如果明知道他是詐騙集團，不要參加，不要為虎作倀。如果科技人都不參加、黑道組織再厲害也沒有這個本事，如果不慎、不知道而參加了，趕快退出，並跟政府單位舉報，

接著，賴清德勉勵警政署，要抓到背後犯罪集團，不要看到車手就馬上收線，在危害擴大之前，不妨進一步了解背後的犯罪集團為何？不僅僅要抓車手，還要抓背後的犯罪集團，大家一起來，政府責無旁貸。

最後，賴清德感謝在場業界、私人部門大家共襄盛舉，更希望社會大眾要有識別詐騙的基本認知，不要急、停看聽，打聽一下、打探一下，如果確定是事實，再來解決。他說，大家一起來，他有信心，也有這樣的決心，讓打詐工作一天比一天進步，讓人民受害逐漸降低，讓台灣社會趨於安定，大家一起來。

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