「產業新尖兵計畫」提升技能　27歲女行政職變身軟體工程師

▲桃竹苗分署「產業新尖兵」計畫，提供15-29歲青年朋友提升技能。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

來自花蓮秀林鄉的林靜(27歲)，大學畢業後，曾在花蓮從事行政相關工作，一心嚮往具挑戰性的工作，看好數位資訊及AI相關產業發展潛力大，她上網搜尋課程，獲知勞動部桃竹苗分署辦理的「產業新尖兵計畫」可以協助青年投入重點產業，於是決定報名「前端工程師就業養成班」參訓。

桃竹苗分署16日表示，林靜遠從花蓮到桃園上課，歷經5個多月的培訓後，在老師的指導下，學會如何使用時下流行的網頁開發工具Vue和Django，搭配Python來開發製作網站，並透過專題實作來累積經驗。

▲「產業新尖兵計畫」協助青年投入重點產業。（圖／桃竹苗分署提供）

結訓後，她在委訓單位全國工業總會的媒合下，順利進入位於基隆市一家資訊軟體公司擔任工程師，負責網頁前端設計開發工作，工作半年薪資已達5萬元，績效獎金另計，讓她很滿意現在的工作；林靜表示，很感謝勞動部計畫的協助，讓她以非本科系的身份成功轉職，不僅為自己加薪，還找到發展前景及薪資福利都不錯的工作，她也鼓勵青年朋友們要多加利用。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵待業青年投身重點產業，並找到合適的工作發揮所長，「產業新尖兵計畫」提供每位學員最高10萬元的學費補助，此外參訓期間還提供每人每月8,000元的學習獎勵金，最高可領9.6萬元，藉此減輕青年的學習負擔。

桃竹苗分署與清華大學、陽明交通大學、商業發展研究院、工業技術研究院等合作辦理產業新尖兵計畫，近年來已成功協助近9,000名青年投入AI、智慧機械等重點產業；目前5G、AI、資訊安全等領域人才需求旺盛，呼籲15至29歲待業青年如想要進入重點產業工作，可多利用政府相關資源來提升技能。