4月求職轉職黃金時機　桃園5場次徵才活動釋出5,350個職缺

▲桃園5場次徵才活動釋出5,350個職缺。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助青年快速投入職場，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」、「青年職得好評」等多項青年就業促進措施，勞動力發展署桃竹苗分署於4月在新竹、苗栗及桃園地區舉辦8場徵才活動，邀請267家優質廠商，釋出9,217個職缺，歡迎有求職需求的民眾或規劃轉職的朋友們踴躍參加。

桃竹苗分署指出，桃園地區將於4月2日、11日、16日、23日及25日將舉辦5場次徵才活動，邀請152家企業，提供5,350個職缺，其中4月2日在蘆竹區興仁市民活動中心特別規劃原住民亮點場次，邀請台灣水泥、良福保全、台灣順豐速運、福容大飯店、長家國際食品等25家原住民友善企業，提供月薪最高可達10萬元的高薪職缺，提供原住民朋友更多元的就業機會與員工支持資源，讓不同背景的求職者順利找到適合的工作並穩定就業！

桃竹苗分署長賴家仁表示，為幫助年輕人更快適應職場並穩定就業，勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」針對15至29歲、未在學且連續待業90日以上的青年量身打造，提供每月5千元的尋職津貼，最高可領取一萬五千元；就業後若持續任職同一家公司滿30日、90日與180日，可再獲得最高三萬五千元的就業獎勵金，尋職津貼與就業獎勵金合計最高四萬五千元。