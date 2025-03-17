55屆全國技能分區賽3／24登場　桃竹苗分署參賽陣容歷年最大

▲桃竹苗分署長賴家仁(中)於賽前為培訓選手打氣加油。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第55屆全國技能競賽分區賽將於3月24日隆重登場，並於北、中、南三區同步舉行。其中，北區分區賽將在勞動部桃竹苗分署桃園、幼獅訓練場及萬能科大、木柵高工、南港高工、中華科大、泰山高中、康寧大學等八個場地舉行。競賽分為青少年組與青年組，涵蓋65個職類，總計1459名選手參與角逐。

桃竹苗分署17日表示，該分署今年也組成歷屆規模最大的參賽隊伍，共派出466名菁英，將在競賽中大展身手，爭奪桂冠，進一步爭取晉級全國賽力拼佳績。

▲桃竹苗分署長賴家仁(中)於賽前為培訓選手打氣加油。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署長賴家仁表示，近年來勞動部積極推廣技能競賽，強化職業技能價值，桃竹苗分署也全力推動技能教育，透過職涯講座、國手經驗分享、手作體驗及校際競賽等活動，將技能學習的觀念向下扎根。

去年，分署透過「技能扎根及推廣」計畫已在轄區內國、高中舉辦30場活動，涵蓋10所偏遠學校，服務1600名學生，成效顯著。今年更擴大與50所學校合作，培訓466名選手參賽，較去年增加75名，讓更多有潛力的青年選手能參賽圓夢。賴家仁分署長也在賽前親赴現場，為選手與指導老師加油打氣，肯定他們在三個月的密集訓練中付出的努力，並勉勵選手們發揮培訓實力爭取佳績。他強調，桃竹苗分署將持續深耕技能教育，成為選手最堅強的後盾。

本次青少年組與青年組競賽成績將於3月26日及29日上午10點30分，分別公布於技能檢定中心 及桃竹苗分署 官網最新消息專區。