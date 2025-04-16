700萬美元訂單飛了！　陸女老闆引馬雲金句：我們就做14億人的生意

▲杭州岸景紡織品有限公司總經理毛俊瑛。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

美國對全球186特國家和地區實施「對等關稅」，大陸採取反制措施「硬抗」，使得美國的「懲罰性關稅」節節提升，經美國計算，對中國實施的關稅稅率最高可達245％，連帶影響大陸部分業者出口貿易。在此環境下，杭州一間紡織企業一筆700萬美元的訂單遭臨時喊停，女老闆毛俊瑛隨即表態，「支持國家決定！」還引馬雲金句回應，引起外界關注。

這間被喊停訂單的企業為杭州岸景紡織品有限公司，該企業總經理毛俊瑛稱，著急也不解決問題，關鍵時刻支持國家一切決定，「說實話，我很有信心，所有的親朋好友在問我，貿易關稅對你影響怎麼樣的時候，他們從我的情緒裡看不到一點點挫敗感。」

毛俊瑛還引用馬雲的金句，淡然地表示，「如果國際貿易有得做，我們就做，國際貿易沒得做，我們就做14億人的生意。」

據了解，浙江為生活服務用品的出口重鎮，對美出口產品則主要在機電、紡織、箱包等勞動密集型領域，專家分析，高關稅將削弱產品價格競爭力，企業或將面臨當前庫存積壓、訂單流失問題。

然而，大陸商務部已提前採取行動，要求深化進行內外貿一體化工作，包括物美、永輝、京東等大陸國內零售業巨頭已紛紛「進場」，開闢「外貿轉內銷」綠色通道，藉此協助外貿企業消化營業壓力。