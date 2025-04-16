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美加徵高額關稅「短期帶來壓力」　陸：改變不了經濟長期向好的大勢

▲大陸國家統計局長盛來運。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國家統計局副局長盛來運。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

美國政府今（16）日公佈，經整理一系列對中國課徵關稅的額度，最高課徵245％的關稅，再次引起輿論熱議。就在消息曝光前，面對美國的「對等關稅」措施大陸國家統計局副局長盛來運坦言，「從短期來看，美國加徵高額關稅會對我國經濟和外貿帶來一定壓力，但是改變不了中國經濟持續長期向好的大勢。」

盛來運表示，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，「我們有底氣、有信心、有能力應對外部挑戰，實現既定發展目標。」

盛來運指出，中國的經濟有基礎，內需有支撐，經過40多年改革開放的積累和發展，中國現在是世界第二大經濟體，連續15年穩居第一製造業大國的地位，產業體系完整、配套能力強，經濟發展底盤穩、基礎牢，「中國有14億多人口，市場規模巨大，現在人均GDP超過1.3萬美元，正處在消費升級的關鍵階段，市場成長性好，無論是投資還是消費空間都非常大，將支撐中國經濟持續發展。」

盛來運提到，中國的市場具多元化特性，出口有韌性，依託產業配套體系，產品具有較強的國際競爭力，在國際上口碑也非常好，已與世界上150多個國家和地區成為貿易夥伴，積極推進與共建「一帶一路」國家貿易。

數據顯示，2025年一季度，中國對共建「一帶一路」國家的出口同比增長7.2%，貨物進出口額佔全部進出口額比重超過50%，象徵對某一個國家單一出口市場的依存度在下降。盛來運舉例稱，在2018年，中國對美國的出口額佔出口總額的比重是19.2%，2024年已經下降到14.7%。

盛來運還指，中國經濟轉型有成效，新動能增強，再加上政府應對有經驗，政策有保障，疊加制度優勢和人民信心，在面對外部重大挑戰時，可以高效調動各種資源進行合理應對，「基於以上這些判斷，我們對中國經濟後期的走勢以及發展的前景充滿信心。」
 

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