美對陸關稅最高245%！　紐時解析稅率：這商品零關稅

▲美中之間的關稅貿易戰不斷升級。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中之間的關稅貿易戰不斷升級，在各種關稅疊加之下，各類商品面臨的關稅稅率均不同。依據紐約時報12日的整理報導，中國製針筒以及針頭的關稅高達245%，鋰電池關稅173%，玩具關稅145%，兒童書則是少數關稅豁免的商品，關稅稅率為0%。

紐時指出，美國政府現階段對中國進口商品課徵的關稅主要有四大類，分別是基本關稅（Base rate，3.4%）、2025年之前實施的關稅（Pre-2025 tariffs，7.5%至100%）、鋼鋁汽車關稅（25%）、芬太尼與對等關稅（分別是20%與125%）。

針筒與針頭：關稅245%（100+20+125）

中國製的針筒與針頭關稅最高，因為這是川普第一個總統任期鎖定徵收關稅的商品，拜登政府上任後維持這項政策，並在2024年9月以保護美國工廠為由，宣布對中國進口針筒與針頭課徵100%關稅；在此基礎上，外加芬太尼關稅與對等關稅，讓針筒與針頭的總稅率來到245%。

玩具：關稅145%（20+125）

美國進口玩具有四分之三以上來自中國大陸，即中國大陸是美國最大玩具供應國。此前，絨毛玩具、玩偶、拼圖等物品都能免稅入境美國，但如今這些商品都要繳納145%進口關稅（芬太尼20%加上對等關稅125%），預計零售價格將會大幅上揚。

兒童書籍：關稅0%

美國每年進口近6億美元的兒童書籍，其中多達93%來自中國。兒童書籍通常可免稅進入美國。「資訊類材料」（Informational materials）是今年美國針對中國新關稅中，極少數豁免的商品類別之一。