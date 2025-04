美對陸關稅最高245%！　紐時解析稅率：這商品零關稅

▲美中之間的關稅貿易戰不斷升級。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

美中之間的關稅貿易戰不斷升級,在各種關稅疊加之下,各類商品面臨的關稅稅率均不同。依據紐約時報12日的整理報導,中國製針筒以及針頭的關稅高達245%,鋰電池關稅173%,玩具關稅145%,兒童書則是少數關稅豁免的商品,關稅稅率為0%。

紐時指出,美國政府現階段對中國進口商品課徵的關稅主要有四大類,分別是基本關稅(Base rate,3.4%)、2025年之前實施的關稅(Pre-2025 tariffs,7.5%至100%)、鋼鋁汽車關稅(25%)、芬太尼與對等關稅(分別是20%與125%)。

針筒與針頭:關稅245%(100+20+125)

中國製的針筒與針頭關稅最高,因為這是川普第一個總統任期鎖定徵收關稅的商品,拜登政府上任後維持這項政策,並在2024年9月以保護美國工廠為由,宣布對中國進口針筒與針頭課徵100%關稅;在此基礎上,外加芬太尼關稅與對等關稅,讓針筒與針頭的總稅率來到245%。

玩具:關稅145%(20+125)

美國進口玩具有四分之三以上來自中國大陸,即中國大陸是美國最大玩具供應國。此前,絨毛玩具、玩偶、拼圖等物品都能免稅入境美國,但如今這些商品都要繳納145%進口關稅(芬太尼20%加上對等關稅125%),預計零售價格將會大幅上揚。

兒童書籍:關稅0%

美國每年進口近6億美元的兒童書籍,其中多達93%來自中國。兒童書籍通常可免稅進入美國。「資訊類材料」(Informational materials)是今年美國針對中國新關稅中,極少數豁免的商品類別之一。

