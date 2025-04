川普大讚「關稅政策」有效！　發文激讚：美國通膨下降了

▲川普宣稱美國通膨下降了。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國總統川普發文表示,美國的通貨膨脹已經下降了,這一切都要歸功於關稅政策,儘管最近的全球市場動盪,正是他頒布的「對等關稅」所引起。

川普剛剛在自家社群媒體Truth Social發文表示,「美國正在收取破紀錄數字的關稅,幾乎所有商品的成本都在下降,包括汽油、生活必需品以及幾乎其他所有東西。同樣的,通貨膨脹也下降了。許下承諾、信守承諾!」

川普14日在白宮會見薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)表示,根據最新消費者物價報告,美國3月通膨率為2.4%,「我們必須解決問題,而我們已經解決了通膨。你知道,如果你看看這些數字,這些數字實際上是令人難以置信的。」

???????? LATEST: President Trump says the US is taking in "record numbers in tariffs” while product costs are decreasing, including gasoline and groceries.



He also claims inflation is down. pic.twitter.com/EfkoW5SYSw