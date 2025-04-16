川普大讚「關稅政策」有效！　發文激讚：美國通膨下降了

▲川普宣稱美國通膨下降了。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普發文表示，美國的通貨膨脹已經下降了，這一切都要歸功於關稅政策，儘管最近的全球市場動盪，正是他頒布的「對等關稅」所引起。

川普剛剛在自家社群媒體Truth Social發文表示，「美國正在收取破紀錄數字的關稅，幾乎所有商品的成本都在下降，包括汽油、生活必需品以及幾乎其他所有東西。同樣的，通貨膨脹也下降了。許下承諾、信守承諾！」

川普14日在白宮會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）表示，根據最新消費者物價報告，美國3月通膨率為2.4%，「我們必須解決問題，而我們已經解決了通膨。你知道，如果你看看這些數字，這些數字實際上是令人難以置信的。」

???????? LATEST: President Trump says the US is taking in "record numbers in tariffs” while product costs are decreasing, including gasoline and groceries.



He also claims inflation is down. pic.twitter.com/EfkoW5SYSw — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 16, 2025

川普宣布鬆綁一些關稅措施之後，全球股市於14日回彈。他向記者提及這件事，並且強調「我們不會讓其他國家像過去40年那樣占我們便宜。」

此外，輝達（Nvidia）宣布將首度在美國生產AI超級電腦，而川普也將這件事，視為關稅政策取得成功的證據，「這是你所聽過最重大的公告之一，因為正如你們知道的，輝達幾乎控制著整個產業，這是世上最重要的產業之一。」

川普認為，輝達之所以這麼做，是因為他在去年11月5日當選，並且實施了關稅，「正如我所說，它（關稅）是字典裡最美麗的一個詞。」