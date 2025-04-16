郭智輝稱6點起床吃苦　王世堅嗆應該的：別再講沒意義的話

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝日前談到對等關稅稱「吃苦當吃補」，更透露，現在6點起床就是吃苦。對此，綠委王世堅今（16日）受訪時表示，吃苦是作為首長的第一步，還要提出政策、成果，希望郭智輝不要在說一些無意義的話語。也有媒體追問都幾點起床？王表示，甲動還曾經4點出門，都習以為常，年紀越大睡的越少，早起是應該的，對身體好，這不叫吃苦，除非貪睡的人才覺得是吃苦。

對於郭智輝說6點起床吃苦？王世堅表示，部長個人吃苦是對的，但是要有想出好對策、為國家所用，如果每位部長都吃苦就可以解決問題？不是這樣，吃苦是作為首長的第一步，還要提出政策、成果，希望郭智輝不要在說一些無意義的話語。

王世堅指出，其實郭智輝還是有做得不錯的地方，比如說他針對裕隆裕隆引進中共MG車，藉由政府60年來錯誤的高關稅保護政策，裕隆化整為零，把中共車在台組裝，藉由高關稅保護大賣，這是錯誤的。郭部長剛上任時也有聽取立法院的要求，立刻訂了國產車的定義、標準，第一年要達到15%、每年增加10%。他做這樣的決策是正確的。

對於郭智輝言論，王世堅直言，希望他能夠像去年剛上任時積極任事，別再陷入不必要的口舌之爭，部長吃苦是當然的，要做表率，但這只是第一步，其他不必要的話語不用說，比如美國要求對等關稅，好多自由世界國家困擾，賴總統釋出善意，說希望由零關稅談起。

對於關稅議題，王世堅提到，當然這就包含裕隆的高關稅保護政策，就要適度修正甚至降為零，郭智輝部長對此全然不解，居然說汽車關稅驟然降低，會導致國內汽車產業國人失業，這就是郭智輝不了解的地方，國內汽車產業分兩大塊，裕隆被保護的叫做整車業，不應該用高關稅保護，全國從事汽車產業的民眾有9萬8千位民眾，整車只佔其中1萬1千位。

王世堅指出，其他像是汽車零組件民眾有8萬多位，絕對不受影響，汽車零組件幾十年來沒有受到政府保護，自立自強，從排氣管、車燈、避震器等等都受到國際肯定，瑪莎拉蒂、保時捷都遠渡重洋來下訂單，可以說是台灣的驕傲，川普又宣布對汽車零組件關稅或免。

王世堅直言，先前美國有5%左右零組件關稅，我國汽車零組件業者就可以發展如此好，每年兩千億台幣外銷，美國針對此事豁免，當然台灣汽車零組件會更好，希望郭智輝部長不要把很成功的零組件，拿來當裕隆這扶不起阿斗的保護傘。

王世堅表示，汽車關稅降低是應當的，展現誠意給美國看，至於扶不起阿斗要自己想辦法，居然幫中共MG車已經賣了3 4萬輛、已經賺3、4百億，都是拜高關稅保護所致，郭智輝部長不要再幫錯誤政策講話，搞清楚再講，汽車零組件才是我們引以為傲的，請部長了解清楚，未來只會走的更順。