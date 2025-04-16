南消一大創意發想LINE貼圖　推廣住宅用警報器防火更貼心

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊，設計一款結合創意與宣導功能的LINE貼圖，透過活潑可愛的角色設計，傳達住宅用火災警報器（住警器）的重要性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升市民防火防災意識，台南市消防局第一大隊後壁分隊，設計一款結合創意與宣導功能的LINE貼圖，透過活潑可愛的角色設計，傳達住宅用火災警報器（住警器）的重要性，此次貼圖的創意構想由後壁分隊隊員莊超閔發想，展現消防人員對防災教育的用心與巧思。

住宅用火災警報器在火災發生初期能即時發出警報，大幅提高住戶逃生與應變的機會，是每個家庭不可或缺的防火設備。正如貼圖中提醒的「火災我最敏感」，住警器能夠第一時間偵測煙霧，守護家人安全。

此外，貼圖也針對常見居家火災情境設計對白，如「煮食不慎」，警示廚房用火的風險；又如當住警器啟動時，角色會大喊「我來守護你！」，象徵住警器如同家中的守護神。甚至還有幽默語句「我餓了。」，表示住宅用火災警報器快沒電了，該更換電池了。

市長黃偉哲表示，希望透過簡單易懂又親切的貼圖設計，讓防火觀念深入人心，保護更多家庭的生命財產安全。整組貼圖也強調「安全第一！」的核心精神，提醒市民重視日常防災意識。

消防局長李明峯表示，將持續支持更多基層發想創意，拓展數位工具運用，推廣智慧防災觀念，這次貼圖宣導，不僅展現消防人員的創意與用心，也讓防火宣導突破框架，成為生活中自然出現的安全提醒。line貼圖小舖請搜尋“fire alarm tainan”