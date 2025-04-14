南消五大隊救護複訓　強化危機處理小組課程打造救護安全環境

▲台南市消防局第五大隊於14日及16日，辦理EMT2救護複訓，並藉由情境模擬，來讓消防人員學習如何觀察危險，以及如何應對風險，減少不避要的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊於14日及16日，辦理EMT2救護複訓，因應近期社會發生多起行為急症病患蓄意攻擊救護人員案件，都仰賴現場危機處理小組第一時間的判斷與專業處置，第五大隊本次翻轉教育，藉由情境模擬，來讓消防人員學習如何觀察危險，以及如何應對風險，減少不避要的傷害。

五大隊不只讓學員上課聽課，更讓受訓學員深入情境，實際操作，體會執勤過程中，面臨到的問題，並設法解決並排除。

本次採用危機處理小組(CIT)的概念，將救護人員、警方、以及衛生單位做一個結合的課程。因為彼此的性質不同，所以常常在行為急症的現場中，除了扮演好自身角色外，有時會不知道該如何配合彼此，達到1+1>2的優勢。藉由課程中八字口訣:「居、安、思、危、枕、戈、待、旦」，來了解現場狀況如何進行有效控管、另外暴力風險評估、言語降階及約束的技巧，都是行為急症中不可或缺的應變方法。

黃偉哲市長表示，隨著社會逐漸進步，許多民眾會對於相關行為急症的處置時常需要仰賴專業團隊，消防局藉由救護複訓過程，進行危機處理小組訓練，因應社會多變的環境，讓消防人員可以知道如何應變，防範未然，以守護台灣民眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，危機處理小組的概念對於第一線人員是非常重要的，如何有效任務分工，減少民眾傷亡及提升執勤同仁的安全，才是整個救援的關鍵，而能藉由模擬的課程，讓大隊同仁在訓練過程豐富有收穫，考驗著教官們的巧思與努力。同仁能有如此好的回饋與分享，代表收穫良多，也是民眾之福。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，本次由第五大隊救護教官團規劃的危機處理小組課程訓練，同仁普遍覺得受益良多，藉由操作與教官指導，來發揮救護所長，以守護民眾安全。