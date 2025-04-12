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南消二大結合區公所防汛超前部署　保障家園安全總動員

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練，為了充分掌握防災點、線、面策略，事先了解搶救避難疏散路線、收容處所、保全戶位置及易淹水區域分布情形，以爭取災害搶救時效。

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消二隊主動在水災發生前就於易淹水地區部署消防、義消、民間救難團體救災人力、各式救生船艇及消防車輛，待命執行疏散撤離救災任務，希望能在發生第一時間迅速投入救災工作。

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次防汛動員透過超前部署集結人力及救災車輛船艇，並以車巡方式實際至各部署點位、易淹水區域、保全戶等地巡視，由警消、義消及區公所人員出動至易淹水區域及保全戶對象位置巡繞宣導並與當地民眾意見交流，作為未來策進救災效能參考。

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示:本局持續落實市長黃偉哲施政理念，針對防汛期間易發生淹水地區積極辦理防汛演練，在警消人力有限的狀況之下，唯有充分運用民間團體的力量，才能確保民眾的生命財產安全。故此次演練，希望藉由紮實訓練，提升警義消及民間團體配合默契，強化地區救災能力，確保民眾生命財產，讓居民免於水災恐慌之中。

第二大隊大隊長王騰毅表示: 氣候變遷使颱風、洪水、乾旱、野火和熱浪等極端天氣事件的頻率與強度，故為提升社區防災能量，提前於汛期前辦理超前部署演練，強化在地居民自助共助，配合政府部門公助，共同建構防災助力，齊心面對災害，保護家園靠合作，防汛超前有保障。

▲因應防汛期將屆，台南市消防局第二大隊於12日上午時段，於麻豆區、下營區、官田區等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆區公所楊政舉區長表示:本次製作宣導看板，用淺顯易懂有助於地區民眾逃生避難宣導單、防災地圖及疏散避難路線及位置相關圖說，向民眾宣導防災正確資訊幫助民眾能有效防災避難。

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