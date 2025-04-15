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強化消防員體能與勤務安全　南消七大隊辦理體測行車安全講座

▲台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練，透過定期辦理體能測驗，不僅強化消防人員對救災體能的掌握，也提升面對災害現場的應變與自我保護能力。

▲台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練邀請本局通過消防戰術體能指導員三級認證的後甲分隊胡臻達擔任主教官，針對包括負重行走在內的七項核心訓練進行指導，並針對實務中最容易導致傷害的「硬舉」項目，進行正確姿勢與動作的詳細拆解，協助同仁避免運動傷害，並在安全條件下精進體能。

▲台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除體能課程外，本次活動亦特別邀請臺南市政府警察局交通大隊蔡念臻組長，進行「消防員駕車安全」的專題講座。課程聚焦於消防人員在日常勤務與災害救援中所需的駕駛風險辨識、壓力調適及安全反應機制，強調在高壓環境中保持清晰判斷力與自我穩定的重要性。

▲台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，消防人員經常面對長時間高強度的任務，除了體能的鍛鍊，不僅能使救援工作更加高效，也是確保個人安全的關鍵。近期地震頻繁再次提醒我們，應隨時熟記「趴下、掩護、穩住」的保命三步驟，以在地震發生時保護自己。

▲台南市消防局第七大隊於4月15日、16日，分別在南區水交社公園與南門分隊，辦理了上半年的七項體能訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，消防人員的專業能力來自日積月累的訓練與學習，透過定期體能訓練，能有效整合體能、技能，並進一步強化團隊合作默契，全面提升救災效率與市民生命財產安全的保障。

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